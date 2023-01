Eichsfeld: Richtiger Schnitt von Obstbäumen

Breitenholz. Gärtnermeister gibt interessierten Eichsfeldern Tipps auf dem Staudenhof in Breitenholz. Er bietet jetzt ein Seminar an.

Die Schere ist für den Gärtner der Zauberstab, das Werkzeug, welches ein guter Gärtner immer bei sich hat. Ein gesunder Baum, eine gute Ernte, gesunde Früchte – auf alles hat der richtige Schnitt bei Obstbäumen einen wichtigen Einfluss. Gärtnermeister Sebastian Albrecht vom Staudenhof in Breitenholz gibt sein Wissen gern weiter und bietet Interessierten ein Seminar am Freitag, 3. Februar, 16 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 12 Uhr an.

Um Voranmeldungen wird unbedingt unter Tel. 03605/510003 oder per E-Mail an info@eichsfelder-staudenhof.de gebeten. Wie es vom Staudenhof heißt, ist das Seminar ein Service für alle Gartenfreunde.