Eichsfeld: Sieben Corona-Fälle in Seniorenwohngemeinschaft

Nachdem in den vergangenen Tagen nur wenige Neuerkrankungen mit dem Covid-19-Virus im Landkreis festgestellt wurden, hat es laut der Mitteilung des Landratamtes im Laufe eines Tages bei sieben Personen ein positives Testergebnis gegeben. Die Neuerkrankten sowie eine bereits am Wochenende als positiv getestete Person sind Bewohner einer Seniorenwohngemeinschaft in Kella. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

