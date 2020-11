Sieben-Tages-Inzidenzwert sinkt im Eichsfeld auf 81

Auf eine rückläufige Sieben-Tages-Inzidenz bei den Covid-19-Infektionen konnte das Landratsamt für Dienstag verweisen. Laut dem Robert-Koch-Institut lag sie im Landkreis Eichsfeld demnach bei 81,0. Leider gibt es aber auch ein weiteres Todesopfer, die Zahl der Verstorbenen stieg auf 17 an. Ein 86-jähriger Mann starb am Montag im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, heißt es. Alle Entwicklungen im kostenlosen Corona-Blog

Gemeldet wurden für Dienstag acht Neuinfektionen, allerdings sind auch weitere 38 Infizierte genesen. Nach aktuellem Stand sind noch 126 Personen mit dem Virus infiziert. In stationärer Behandlung befinden sich laut Kreisverwaltung 15 Personen, wovon vier Fälle mit schweren Verläufen zu versorgen seien.

Besonders betroffen sind momentan Heiligenstadt mit 22, Großbartloff sowie Silberhausen mit jeweils sieben, Helmsdorf und Küllstedt mit je sechs sowie Leinefelde, Dingelstädt, Berlingerode und Uder mit fünf infizierten Personen.

Alle anderen Erkrankten verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet, heißt es. Auf die Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften verteilt, ergibt sich folgendes Bild:

Demnach hat die Stadt Heiligenstadt 25 Infizierte, die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Westerwald-Obereichsfeld und die Stadt Dingelstädt haben jeweils 20.

Die VG Leinetal hat 15 Infizierte, die VG Lindenberg/Eichsfeld elf. In der VG Uder gibt es aktuell sieben mit dem Covid-19-Virus infizierte Personen, in der Stadt Leinefelde-Worbis, der VG Eichsfeld-Wipperaue sowie der VG Hanstein-Rusteberg je fünf.

Vier Infizierte hat die VG Ershausen/Geismar, jeweils drei die Gemeinde Niederorschel und die Landgemeinde Sonnenstein. In der Landgemeinde Am Ohmberg sind zwei Personen betroffen, so das Landratsamt am Dienstag. Bei einem Infizierten konnte eine konkrete örtliche Zuordnung in der Statistik noch nicht erfolgen.

Im Nachbarlandkreis Göttingen sind 215 Menschen am Corona-Virus erkrankt. Der Inzidenzwert hier, also die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt laut Lagebericht des Landes Niedersachsen bei 50,3. Die Stadt Göttingen meldete 38 Infizierte, die Stadt Duderstadt hat 18, Bad Lauterberg vier.

Im Werra-Meißner-Kreis wurden am Dienstag neun neue Corona-Fälle gemeldet. Erkrankt beziehungsweise positiv getestet seien derzeit 139 Personen. Im Klinikum Werra-Meißner würden derzeit sieben positiv getestete Patienten auf der normalen Isolierstation und einer auf der Intensivstation ohne Beatmung behandelt, heißt es auf der Internetseite des Landkreises.

Das Klinikum übernähme inzwischen auch Patienten, die aus anderen Regionen stammten, da dort die Intensivkapazitäten erschöpft seien. Es befänden sich zurzeit über 450 Personen in Quarantäne.