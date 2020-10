Den Haushaltsplanentwurf des Landkreises für das kommende Jahr hat Landrat Werner Henning (CDU) im Kreistag am Mittwoch eingebracht. Vorrangig soll die Digitalisierung im Bereich der Schulen und in der Verwaltung für die Bürger erfolgen. Oberstes Ziel sei die Schaffung einer für alle zugänglichen einfachen Verwaltung, die die Erledigung aller Behördengänge digital oder ortsnah ermögliche.

Dann stellte der Landrat die eigentlichen Eckdaten vor, über die in den Ausschüssen vor der Verabschiedung des Haushaltes beraten werden soll. Insgesamt geht es um Einnahmen sowie Ausgaben von rund 180 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich beide Seiten um rund vier Millionen Euro.

Bevor es um die Schlüsselzuweisungen vom Land ging, blickte Henning auf die Einwohnerzahl. Die sei weiter gesunken – gegenüber dem Vorjahr um 374 Personen – und liegt nunmehr bei 100.006.

Rund 32,2 Millionen würde das Eichsfeld als Zuweisungen bekommen. Das sind etwa 134.800 Euro weniger als dieses Jahr. Der Landrat geht davon aus, dass es auch nächstes Jahr eine sogenannte Stabilitätszuweisung aufgrund der Corona-Pandemie gibt. Im Planentwurf sind so rund 2,4 Millionen Euro eingestellt.

Was die Umlagekraft der Städte und Gemeinden angeht, lag die in diesem Jahr bei 96,4 Millionen Euro. 2021 wird von einer Steigerung ausgegangen, und zwar von fast 4,8 Millionen Euro. Bereits im Vorjahr, so Henning, hätten die Gemeinden einen erheblichen Zuwachs in der Steuerkraft gehabt, der aus der Veränderung der Beteiligung an der Umsatzsteuer resultierte. Insgesamt sei die Umlagekraft in den vergangenen zwei Jahren um 13,3 Millionen Euro gestiegen.

Der Landrat führte dann aus, dass bei einer unveränderten Kreisumlage gegenüber 2020 von 37,5 Prozent das Kreisumlagesoll 37,9 Millionen Euro betrüge. In Anbetracht der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklung in Folge der Corona-Krise und der daraus folgenden steuerlichen Entwicklung, insbesondere bei der Gewerbe- und den Anteilen an der Lohn- und Einkommenssteuer, werde zeitversetzt von sinkenden Steuereinnahmen ausgegangen, die die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bilden.

Henning geht davon aus, dass auch die Gemeinden eine Vorratswirtschaft im Blick haben. Da die Liquidität der Kommunen aber durch eventuelle Steuerrückzahlungen nicht zeitversetzt sondern zeitnah beeinflusst werden könnte, sei der Bedarf des Landkreises einer internen Revision unterzogen und entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung des Zuschussbedarfes vorgenommen worden, sagte er.

Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergebe sich im Kreishaushaltsplan für 2021 ein ungedeckter Bedarf von 36,1 Millionen Euro. Aufgrund des Bedarfes ergebe sich eine Verringerung der Kreisumlage um 1,771 auf 35,729 Prozent. Durch die vorgeschlagene Änderung des Kreisumlagehebesatzes würde das Ganze um rund 1,8 Millionen Euro zugunsten gemeindlicher Aufgaben gesenkt. „Mit diesem Vorschlag und der Einschätzung, dass den Gemeinden auch im Jahr 2021 die wegbrechenden Steuereinnahmen seitens des Bundes und Landes adäquat erstattet werden, trägt der Landkreis Eichsfeld dazu bei, dass die Städte und Gemeinden auch in einer schwieriger werdenden Zeit ihre Aufgaben erfüllen können“, meinte Henning.

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung mit rund 74 Millionen Euro bilden wieder einen Schwerpunkt im Haushalt. Ein weiterer großer Posten sind die Personalkosten, die unter anderem aufgrund von Tariferhöhungen und neuen Aufgaben steigen.

Nach Hochrechnungen werden 2021 Personalkosten von rund 41,7 Millionen Euro erwartet. Aber es soll gekürzt werden, so dass man auf rund 38,4 Millionen Euro kommt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten um fast 287.000 Euro. Bei den Sach- und Dienstleistungen gibt es eine Steigerung von über einer Million Euro. Ursache: gestiegene Unterhaltungs- und Betriebskosten. „Trotz aller ermittelten Erträge und Berücksichtigung der notwendigen Aufwendungen verbleibt ein ungedeckter Bedarf, der durch die Kreisumlage zu decken ist“, so Henning.

Er ging auch auf die Verschuldung ein und erklärte, dass nächstes Jahr keine Kreditaufnahme geplant ist. Ende 2021 würden die Schulden erstmals unter zehn Millionen Euro liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrüge dann 94,13 Euro je Einwohner. Der Landrat machte aber auch klar, dass der Kreis trotz aller Risiken und der noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie investieren will, und zwar insgesamt rund 10,17 Millionen Euro.

Ausgleich wird auch durch Vorträge aus den Vorjahren erreicht

Bei der Erneuerung von Straßen würden im Rahmen des Landesprogramms die geplant, für die eine Förderung des Landes in Aussicht gestellt wird. Und er wies darauf hin, dass ein Teil der Investitionen ebenfalls abhängig von einer Landesförderung ist und mit diesen erst nach entsprechender Bewilligung begonnen werde. Bei den Investitionen, so Henning, würden Einzahlungen von etwa 4,3 Millionen Euro erwartet. Es ergibt sich ein Minus von fast 5,9 Millionen Euro.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes belaufe sich, so erklärte er, auf ein Defizit von rund 9,4 Millionen Euro. „Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.“ Henning machte aber auch keinen Hehl daraus, dass der Kreis „gut flüssig“ ist. Vor allem die im Kreistag sitzenden Bürgermeister hörten das mit Interesse.

Alles in allem ist der vorgelegte Haushaltsplanentwurf ausgeglichen. „Der Ausgleich wird unter anderem durch die Vorträge aus den Vorjahren erreicht“, berichtete Hennig. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept sei für den Landkreis nicht erforderlich.

Der Landrat bemängelte, dass die notwendigen Landesmittel zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur nicht im notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt würden.

Er sagte: „Erste Ansätze sind durch die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft erfolgt, aber die bevorstehenden Anpassungen des Bildungsbereichs und der öffentlichen Verwaltung im Wege der Digitalisierung bedürfen weitergehender und zunehmender Unterstützung, um dieses Ziel erfolgreich umzusetzen und für die Bürger nutzungsfreundlich und barrierefrei zu gestalten.“