Der Winter steht vor der Tür. In den vergangenen Tagen war in einigen Teilen des Landkreises schon Eiskratzen für viele Autofahrer angesagt. Ein Zeichen, dass man auch vermehrt auf den Zustand der Straßen achten sollte, zumal die Temperaturen nachts in Richtung Minusgrade purzeln.

Für den Fall der Fälle ist der Winterdienst im Landkreis Eichsfeld auf einen Kälteeinbruch vorbereitet. Das sagen Thomas Müller, Chef der Autobahnmeisterei in Breitenworbis, und Andreas Franke, Chef der Straßenmeister von der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH (TSI) mit Standort in Heiligenstadt.

Rund um die Uhr sind bereits die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei im Einsatz. „Seit dem 7. November streuen wir schon präventiv auf der A 38. Wir arbeiten in Schichten. Fünf Mitarbeiter sind pro Schicht im Dienst“, sagt Thomas Müller. Rund 1000 Tonnen Salz sind in Breitenworbis eingelagert. „Die Halle ist nicht ganz voll“, erklärt Müller. Doch das sei kein Problem, da man mit regionalen Lieferanten zusammenarbeite und jederzeit Salz nachgeliefert werden könne.

Wie bei der Autobahnmeisterei sind auch die drei Lager der TSI im Landkreis mit Salz befüllt. Und das kommt aus der Nordthüringer Region. Aus Sondershausen beziehen die beiden Winterdienste das Salz.

Zwei Salzsilos und zwei Soletanks an dem Standort an der Autobahn 38 bei Görsbach im Landkreis Nordhausen Foto: Marco Kneise

TSI-Chef Andreas Franke rechnet auf den Straßen im Landkreis mit den ersten Fahrten am kommenden Wochenende. „Wenn die Witterung so bleibt, denke ich, dass wir mit den ersten Fahrzeugen vor allem in den Höhenlagen des Landkreises im Einsatz sind“, so Franke. Ausschlaggebend sei dabei nicht die Lufttemperatur sondern vielmehr die Bodentemperatur. Insgesamt hat das Unternehmen 14 Winterdienstfahrzeuge im Fuhrpark und wird von drei Subunternehmern unterstützt. „Um 6 Uhr müssen die Straßen für den Berufsverkehr frei sein“, so Franke. Bis 22 Uhr müsse man zudem dafür sorgen, dass die Straßen befahrbar seien. Auch aus diesem Grund werden seit dieser Woche wieder die Schneezäune an den gefährdeten Stellen, wie an der L 3080 zwischen Leinefelde und Beuren oder zwischen Küllstedt und Struth, aufgebaut. Insgesamt werden es 22 Kilometer Schneezaun sein, die die TSI-Mitarbeiter aufstellen. Um die Straßen im Landkreis, die in die Verantwortung der TSI fallen, befahren zu können, arbeite man in drei Schichten.

Anders sieht es da bei der Bedarfsumleitung wegen der Sperrung des Heidkopftunnels auf der A 38 aus. „Hier arbeiten wir im Drei-Schicht-System“, so Franke. Das sei notwendig, da die Umleitungsstrecke eine höhere Priorität habe und ständig für den Verkehr frei sein müsse.

Auf dem 67 Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen Arenshausen bis Heringen sind die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Breitenworbis in beide Fahrtrichtungen für den Winterdienst verantwortlich. Fünf Winterdienstfahrzeuge seien derzeit einsatzbereit. Aber in den nächsten Tagen würden auch noch drei Unimogs umgerüstet, die momentan noch für andere Arbeiten gebraucht werden, so Thomas Müller.

Um die Winterdienstbereitschaft auf der Autobahn zu verbessern, wurde jetzt in Görsbach investiert. „Dort ist der Wendepunkt für unsere Fahrzeuge“, sagt Müller. In den vergangenen Jahren habe man festgestellt, dass die Befüllung der Fahrzeuge für die Rückfahrt nach Breitenworbis kaum ausreicht. „Ausgangs- und Endpunkt für die Touren ist immer Breitenworbis.“ Mit der Investition von rund 225.000 Euro in zwei Salzsilos und zwei Soletanks bestehe nun in Görsbach die Möglichkeit, die Fahrzeuge mit Salz nachzufüllen. Ende November soll die neue Anlage ihren Betrieb aufnehmen. Auch die Kollgen aus Sachsen-Anhalt, die ebenfalls bei Heringen wenden, können dann ihre Fahrzeuge am Standort für ihre Rückfahrt in Richtung Sangerhausen beladen.