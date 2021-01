Eichsfeld: „Was sicher ist, ist der Segen“

In den Heiligenstädter Kirchen St. Marien - im Bild Gemeindereferent Peter Nagler - und St. Aegidien stehen für die Sternsinger-Aktion Aufkleber und auch Spendenüberweisungsträger bereit, die abgeholt werden können. Wir will, kann auch etwas in die Spendenbox werfen oder seine Spende im Pfarrbüro der Kirchgemeinde St. Marien abgeben.

Eichsfeld. Eigentlich ziehen in den ersten Tagen des Januars Kindergruppen durch die Straßen, um den Segen in die Häuser zu bringen und für die weltweit größte Aktion von Kindern für Kinder zu sammeln. Es ist die Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks in Aachen. Das diesjährige Motto lautet „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Damit sollen besonders Projekte in der Ukraine unterstützt werden, aber auch Förderungen zum Beispiel nach Peru, Indonesien und Brasilien gehen. Vor allem sollen Essens- und Hygienepakete verteilt werden, gerade in diesen Zeiten dringender benötigt denn je.

Aber es ist nicht ganz so einfach in diesem Jahr. Bundesweit hat das Kindermissionswerk die traditionellen Besuche der Sternsingergruppen abgesagt. Sie können nicht in Kleidung der Heiligen Drei Könige mit dem goldenen Stern von Haus zu Haus laufen, den Aufkleber mit dem Segen CMB – „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ anbringen und Spenden sammeln.

Spendentüten in den Kirchen ausgelegt

In Heiligenstadt, in der Gemeinde St. Marien mit St. Aegidien, Rengelrode und Kalteneber, ist unterschiedlich vorgegangen worden. Klar war, dass die Sternsinger aufgrund der Pandemie und den Verordnungen nicht zu den Menschen gehen können. In Rengelrode und Kalteneber sind bereits rechtzeitig die Tütchen in die Briefkästen gesteckt worden. „Aber in Heiligenstadt ist das nicht leistbar. Wir können keine 5000 Häuser ablaufen“, sagt Propst Hartmut Gremler.

Darum hat man in den Kirchen St. Marien und St. Aegidien die Spendentüten ausgelegt. Darin enthalten sind der vorbereitete Aufkleber, Informationen zur Aktion Dreikönigssingen und ein Überweisungsträger für die Spende nach eigenem Ermessen. „Auf der Tüte selbst ist die Kontonummer auch noch einmal aufgedruckt“, sagt Angelika Sittig aus dem Pfarrbüro. „Wer will, kann auch ein Stück Kreide mitnehmen, um den Segen selbst ans Haus zu schreiben“, erklärt Gemeindereferent Peter Nagler, der sich um die Sternsingeraktion kümmert.

Seit 9 Uhr am Mittwochmorgen, dem Dreikönigstag, liegen die Materialien bereit. „Und es sind schon am Vormittag viele Leute dagewesen“, freut er sich. Wäre die Aktion normal gelaufen, wären allein für die Pfarrei in der Stadt rund 20 Gruppen unterwegs gewesen, mit den beiden Dörfern sogar knapp 30.

„Segenspakete“ in die Briefkästen geworfen

In St. Gerhard Heiligenstadt mit den Orten Geisleden, Flinsberg und Heuthen hat man wiederum den Weg zu den Briefkästen gewählt. Ab Anfang Januar wurden „Segenspakete“ eingeworfen. Wer möchte, darf den Aufkleber selbst am Haus anbringen und eine Spende an die Aktion Dreikönigssingen überweisen.

Genauso auch in Niederorschel. Fleißige Helfer haben die Spendentüten in die Briefkästen verteilt. Allerdings hat die Sternsingergruppe dort auch ein Video aufgenommen. Das ist über die Homepage der Pfarrgemeinde abrufbar. „Ein großer Dank geht an alle, die sich unter diesen besonderen Umständen für die Aktion engagiert haben“, heißt es aus der Pfarrgemeinde. Wer einen kleinen Betrag spenden möchte, kann ihn in bar in einem Umschlag bei den Kollekten oder am Pfarrbüro abgeben. Aber es sei auch möglich, online zu spenden.

In Dingelstädt ist es ein bisschen schwieriger, sagt Gemeindereferentin Barbara Sieling, die an der Unstrut die Sternsingeraktion koordiniert. „Was sicher ist, ist der Segen.“ Vier Kirchorte hat die Gemeinde St. Gertrud. „Überall ist es ein bisschen anders.“

Eigentlich sollte die Aussendungsfeier am 9. Januar stattfinden. „Das ist nicht möglich.“ In Silberhausen und Kreuzebra, so weiß sie, habe man sich vorgenommen, kleine Päckchen in die Haushalte zu verteilen. Darin sei auf jeden Fall der Aufkleber. Er werde nicht erst nach einer Spende ausgegeben. „Ein Segen wird nicht verkauft.“ Enthalten seien weiter Gebetszettel für alleinstehende Menschen aber auch Familien nach Empfehlung des Bistums. Auch Informationen zur diesjährigen Aktion liegen bei, genau wie zu den Spendenmöglichkeiten.

Päckchen beim Bäcker ausgelegt

In Dingelstädt selbst und in Kefferhausen werden diese Päckchen ausgelegt. In Dingelstädt natürlich in der Kirche, in Kefferhausen aber beim Bäcker. „Denn dort gibt es ja wegen der anstehenden Sanierung sozusagen keine Kirche.“ Die ist leergeräumt.

Noch sei man in den einzelnen Gemeinden am Tüfteln, wie es am besten funktionieren könnte. „Klar ist uns allen, dass wir in diesem Jahr weniger Leute erreichen als sonst“, sagt Barbara Sieling. Aber vielen Leuten sei der Segen an ihrem Haus doch wichtig. Schade sei, dass für die Sternsingergruppen selbst eine schöne Gemeinschaftsaktion wegfalle. „Aber es ist dieses Jahr so, wir halten uns an die Regeln.“