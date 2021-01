Eichsfeld: Weihnachtsbaumaktion ist vielerorts gestrichen

Eichsfeld. „Abgesagt haben wir schweren Herzens“, sagt Ansgar Nolte, Stadtbrandmeister in Dingelstädt. Seit vielen Jahren schon hat immer im Januar die Dingelstädter Jugendwehr die abgeschmückten und vor den Haustüren bereit gelegten Weihnachtsbäume eingesammelt. Meist gab es sogar noch je eine kleine Spende für die Arbeit der Jugendwehr, genau wie in vielen anderen freiwilligen Feuerwehren im Eichsfeld.

Aber wie in vielen Bereichen des alles, ist auch dieses Mal alles anders. „Das Risiko ist uns einfach zu groß“, erklärt Nolte. „Wenn mehrere Kameraden gemeinsam unterwegs sind, dann können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Es ist ja schließlich kein offizieller Einsatz.“ Und den Abstand auch zu den Bewohnern, die oft zur Tür kommen, um den jungen Feuerwehrleuten einen kleinen Obolus in die Hand zu drücken, sei oft nicht möglich. „Wir wollen kein Risiko eingehen.“ In allen Orten der Landgemeinde ist die Aktion gestrichen.

Ähnlich sehen es die Feuerwehrleute in Teistungen, die ebenso seit vielen Jahren diesen kleinen Dienst in ihrem Ort versehen. „Geht nicht“, muss Antonio Konradi, stellvertretender Wehrleiter, die Hände heben. Auch dort sieht man pandemiebedingt keine Chance. Genauso hat die Wehr Wüstheuterode die Aktion bereits abgesagt.

Viele Feuerwehren im Eichsfeld sammeln in normalen Jahren die Weihnachtsbäume ein und lagern sie zwischen, um den Zündstoff für das Osterfeuer oder Maifeuer bereitzustellen. In Haynrode ist man da etwas schneller und veranstaltet mit den Bäumen zeitnah im Winter eine sogenanntes „Glüht“. Aber auch hier wird dieses Jahr nichts dergleichen passieren. Einmal, so teilt die Wehr mit, sei das Sammeln wegen der aktuell geltenden Beschränkungen nicht möglich, andererseits fehle momentan ein Platz für „Glüht“ oder auch ein Osterfeuer. Die Kameraden bitten sogar die Einwohner um Vorschläge für einen neuen Platz, auf dem es ohne Schwierigkeiten oder Beschwerden machbar sei. Es sei gar nicht so einfach. Die Wehr bittet darüber hinaus um Verständnis, dass man Veranstaltungen immer nur kurzfristig planen kann, weil nicht klar ist, wie lange Einschränkungen bestehen, und in welchem Maße sie überhaupt möglich sind.

Noch nicht ganz vom Tisch aber ist derzeit die Weihnachtsbaumsammelaktion in Heiligenstadt. Dort arbeitet die Feuerwehr mit den Pfadfindern Hand in Hand, teilen sich die Straßenzüge auf. „Dass die Jugendwehr losfährt, das ist ausgeschlossen“, sagt Thomas Müller, stellvertretender Wehrleiter. „Jugendarbeit ist ja momentan komplett untersagt.“ Aber ob die erwachsenen Kameraden einspringen können, das ist noch in der Schwebe. „Wir sind gerade mit der Stadt Heiligenstadt in Gesprächen und suchen nach einer praktikablen Lösung. Da wissen wir aber erst morgen oder in den nächsten Tagen mehr, auch ob es überhaupt eine Lösung geben kann.“

Die nächste Frage sei, so sind sich Ansgar Nolte und Thomas Müller einig, ob es in diesem Jahr überhaupt ein Oster- oder Maifeuer geben kann. Beide glauben nicht so recht daran. Nolte verweist auf die Bauhöfe und auch die Grünschnittannahmestellen des Landkreises, wohin man die ausgedienten Bäume bringen kann.

Dass dies möglich ist, bestätigt Kathrin Artmann, Sprecherin der Eichsfeldwerke, die die Grünschnittannahmestellen im Eichsfeld unterhalten. „ Die Abgabe von Baum- und Strauchschnitt ist wie gewohnt möglich“, erklärt sie. „Auch ausgediente Weihnachtsbäume können dort bereits zerkleinert oder auch im Ganzen abgegeben werden.“ Die Annahmestellen seien freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Wo in den einzelnen Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden diese Annahmestellen zu finden sind, stehe im Internet unter www.eichsfeldwerke.de/entsorgung und auch in der kostenlosen App EW Abfallinfo.