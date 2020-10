Eichsfeld-Werbung mit Storm, Bären und Skywalk

Den Landstrich weit über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen, das hat sich der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld (HVE) auf die Fahnen geschrieben. Auf Messen im In- und Ausland bewirbt er unter anderem die Region. Jetzt wurde ein weiterer Baustein gesetzt: Als Werbeträger wurde im Depot der Eichsfeld-Bus vorgestellt. Bis zum 31. Juli kommenden Jahres ist er auf den Straßen im Raum Hannover im Einsatz. Ziel ist es, das Eichsfeld in der niedersächsischen Landeshauptstadt und im Umland zu präsentieren.

Blick auf den Hanstein und Scharfenstein

Eigens zur Übergabe reisten der HVE-Vorsitzende Gerold Wucherpfennig, Geschäftsführerin Ute Morgenthal und Mitarbeiter Moritz Lange nach Wunsdorf, um bei der Übergabe dabei zu sein. Mariana Kohlhause von der Regionalleitung der SD-Verkehrswerbung übergab offiziell den Bus für den Straßenverkehr an den HVE Eichsfeld Touristik.

Mit prägnanten Motiven und seinen touristischen Attraktivitäten ist die Region nun Monate im Raum Hannover, am Steinhuder Meer und in der Südheide unterwegs. Zu sehen sind auf dem Gefährt die Kulisse von Heilbad Heiligenstadt mit Theodor Storm, das historische Rathaus von Duderstadt, der Bärenpark in Worbis, der Seeburger See sowie die mittelalterlichen Burgen Hanstein und Scharfenstein. Und ebenfalls nicht fehlen darf natürlich der Skywalk mit seinem atemberaubenden Blick über die Landschaft rund um den Sonnenstein.

Bereits im Jahr 2019 gab es eine umfangreiche Flächenwerbung auf einer Erfurter Straßenbahn, berichtet Ute Morgenthal. Allein während des dortigen Weihnachtsmarktes konnten 2,2 Millionen Besucher die Eichsfeld-Straßenbahn nutzen und auf diese Weise auch die Besonderheiten des Landstriches nicht übersehen. „Definitiv wird diese Werbemaßnahme auf dem Regiobus auch im Raum Hannover die Aufmerksamkeit auf sich ziehen“, ist sich der HVE-Vorsitzende Gerold Wucherpfennig sicher, der auf viele Ausflügler und Gäste hofft.