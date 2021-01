Eichsfeld: Wohnen während des Studiums

Eichsfeld. Wer nach dem Abitur ein Studium aufnehmen will, sieht sich mit großer Sicherheit mit einer Frage konfrontiert: Wo und wie wohnen? Aber gerade in Universitätsstädten bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist eine hohe Hürde. “So wird aus der anvisierten eigenen Wohnung manchmal eben doch das WG-Zimmer oder das Bett im Wohnheim”, meint Andrea Springer von der Nordthüringer Agentur für Arbeit. “Das ist für manchen eine gute Wahl: Gerade Erstsemester knüpfen so oft schnell Kontakte und fassen Fuß in der neuen Stadt.”

Um all diese Fragen dreht sich der nächste “Abi-Chat”, der von der Agentur für Arbeit Nordthüringen mit angeboten wird. Er findet am Mittwoch, 27. Januar, 16 bis 17.30 Uhr, statt. Hierbei beantworten Expertinnen und Experten direkt per Internet drängende Fragen, geben Tipps, wie junge Menschen an einen Wohnheimplatz kommen können und informieren vor allem auch, welche Fördermöglichkeiten es gibt.

Interessierte können sich ab 16 Uhr unter http://chat.abi.de einloggen und ihre Fragen direkt im Chatroom stellen. “Die Teilnahme ist kostenlos”, betont Andrea Springer von der Nordthüringer Agentur für Arbeit. “Und sie haben gleich ein Chat-Protokoll mit allen Fragen und Antworten.”