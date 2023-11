Eichsfeld: Zigarettenautomat geknackt

Rüdigershagen. In einem Eichsfelddorf machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich nach Informationen der Polizei Unbekannte in Rüdigershagen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Der Automat, der sich im Bereich einer Bushaltestelle in der Straße Unterdorf befand, wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet.

Den genauen Wert der Beute kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Die Tat soll sich Zeugenaussagen zufolge gegen 3.30 Uhr ereignet haben. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen 0286864).