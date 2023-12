Eichsfeld: Zigarettenautomat im Visier von Langfingern

In Dingelstädt versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten zu sprengen.

Dingelstädt In Dingelstädt versuchten mehrere unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Ein Zeuge störte sie dabei.

In der Nacht zu Dienstag, 12. Dezember, versuchten nach Polizeiinformationen unbekannte Täter gegen 0.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Straße „Auf der Heide“ in Dingelstädt zu sprengen. Ein Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei.

Er beobachtete mehrere Täter, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Die Beamten stellten fest, dass der Automat zwar beschädigt, aber noch verschlossen war, sodass die Täter vermutlich keine Beute gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen (Aktenzeichen: 0323387).