Eichsfelddorf feiert 175-jähriges Bestehen der Antoniuskapelle

Neuendorf. Mit einem Festgottedienst und einem Gemeindefest begehen die Neuendorfer das 175-jährige Bestehen der Antoniuskapelle. Der Kirchortrat freut sich auf Einheimische und Gäste.

Das 175-jährige Bestehen der Antoniuskapelle wird in Neuendorf feierlich begangen. Errichtet wurde sie 1848 durch Franz Saul und andere als Dank für eine glückliche Heimkehr nach einem „Irrgang“, heißt es in der Mitteilung. 2004 konnte zur Antoniuswallfahrt Georg Kardinal Sterzinsky begrüßt werden.

Das 175-jährige Bestehen wird mit einem Festhochamt am Sonntag, 11. Juni, um 10.15 Uhr an der Antoniuskapelle begangen. Gastprediger ist Pfarrer Maximilian Roeb aus Wolnzach (Bistum Regensburg). Die Prozession zur Kapelle startet um 9.45 Uhr an der Kirche.

Gebet an Denkmal nach Festgottesdienst

Nach dem Festgottesdienst gibt es ein Gebet am Kriegerdenkmal mit Salutschießen des Schützenvereins. Im Anschluss sind Einheimische wie Gäste zum Gemeindefest willkommen. Ab 14.30 Uhr spielt die Berlingeröder Blaskapelle, und es tritt der Männergesangverein auf. Für Speis und Trank sorgt der Kirmesburschenverein, für Kaffee und Kuchen die Frauengruppe.

Am eigentlichen Gedenktag des heiligen Antonius, am 13. Juni, findet um 18.30 Uhr ein Gottesdienst zu Ehren des Heiligen statt, die Kinder führen dann das kleine Anspiel „Eine Pilgerreise nach Padua“ auf.