Eichsfelddorf feiert Kirmes mit Musik und Tanz

Burgwalde. Wenn im Eichsfeld Kirmes gefeiert wird, ist immer etwas los. Dann stehen Tanz, Musik und das Kirmeshochamt auf dem Programm.

In der Eichsfeldgemeinde Burgwalde wird am Wochenende Kirmes gefeiert. Und dazu lädt der Burschenverein ein. Am Samstag, 22. April, sind Einheimische und Gäste zum Tanz mit „Xchange“ willkommen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und findet im Festzelt auf dem Hof der Gemeinde statt.

Am Sonntag, 23. April, geht es weiter. Den Auftakt des Tages bildet dann um 9 Uhr das Kirmeshochamt mit Prozession. Danach gibt es ab 10.30 Uhr einen musikalischen Frühschoppen mit den Eichsfeldmusikanten, auch dann wird wieder im Festzelt gefeiert. Um 16 Uhr sollen schließlich die jüngsten Dorfbewohner auf ihre Kosten kommen. Sie sind ab 16 Uhr zum Kindertanz herzlich willkommen.