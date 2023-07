Eichsfelder Abiturienten verbringen die schönsten Jahre im Homeschooling

Worbis. 89 Absolventen verlassen das Worbiser Gymnasium. Es ist der 31. Jahrgang. In den Jahren haben sie einiges erlebt

„Große Kinderaugen, elegante Kleidung, aufgeregtes Geflüster und das Ausschauhalten nach bekannten Gesichtern. Diese Beschreibung wäre sowohl für den Tag der Einschulung an der Grundschule, vier Jahre später beim Übertritt an das Gymnasium und zuletzt auch am Tag des Erhalts der Abiturzeugnisse zutreffend“, sagt Nadine Böhlitz, Lehrerin am Worbiser Gymnasium. Vor sich sieht sie die 89 Absolventinnen und Absolventen, für die es diesmal keine Zuckertüte und doch etwas ganz Besonderes gibt: Ein Potpourri an Möglichkeiten – mit Verlockungen, Herausforderungen und Überraschungen. Die jungen Frauen und Männer bekommen ihre Abiturzeugnisse und damit die Belohnung für zwölf Jahre Arbeit. Bereits lange vor Beginn der Veranstaltung ist der Parkplatz der Niederorscheler Lindenhalle sehr gut gefüllt, zusätzliche Stühle werden aufgestellt und freudige, aber auch zugleich leicht wehmütige Anspannung liegt in der Luft, erzählt Nadine Böhlitz.

Dann geht es endlich los: Das Saxophon-Quintett der Eichsfelder Musikschule unter Leitung von Wolfgang Busse eröffnet die Feierstunde. Begleitet durch ruhige Weisen ziehen die Absolventen ein. Und schon das war ein erster Gänsehautmoment für alle, meint die Lehrerin. „Ob Eltern, Familie, Freunde, Lehrer oder Gäste – allen war der Stolz anzusehen.“

Schulleiter Bernd Schüler stellt den Absolventen und Gästen Dinosaurier Spike aus einer Gute-Nacht-Geschichte vor. Der bereist voller Tatendrang und Forschergeist seine Welt. Dabei gilt es Freundschaften zu schließen und mutig zu bleiben.

Leben lernen und nicht einfach nur pauken

So, wie die Reise für Spike einmalig war, war für die Abiturienten der Bildungsweg. „Schule war und ist ein Ort zum Lernen und Leben lernen. Lehrer fördern und fordern dabei jeden Schüler bestmöglich. Schule ist mehr als nur ein Ort zum Pauken“, erklärt er. Nun verlassen die Schüler diesen Ort. Es geht auf eine neue Reise. Und auch für die braucht es Mut, denn es gilt, Neues zu entdecken. Und der Schulleiter betont auch, wie wichtig Veränderungen sind.

Bernd Schüler, der den 31. Abiturjahrgang verabschiedet, wünscht sich aber auch, dass die Absolventen an die zurückzudenken, die sie begleitet haben.

Dass die Feierstunde ihren Namen Ehre macht, dafür sorgen auch der Schulchor „art of melody“ und die Schulband unter Leitung von Martin Heddergott sowie Chiara Joelle Wiedenbruch, eine der Absolventinnen, die mit ihrem Solo das Publikum verzaubert.

Nach der Zeugnisausgabe ist es an den Kursleitern, Schüler für besonderes Engagement auszuzeichnen, erzählt Nadine Böhlitz. So wird beispielsweise Hannes Hübler für ein hervorragendes Abitur mit dem Durchschnitt 1,0 geehrt. „Auch Heley Jasmin Noorzai, Benedikt Henkel und Christina Föllmer erhielten auf der Bühne eine gesonderte Auszeichnung, da sie neben einem sehr guten Abiturdurchschnitt von 1,1 in verschiedenen Fächern, wie zum Beispiel Chemie oder Physik, außergewöhnliche Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben“, sagt die Lehrerin.

Schulschülersprecher Tim Luca Diegmann und Antonia Watterott sprechen dann stellvertretend für die Absolventen. Sie blicken auf ihre Reise zurück. „Wer hätte gedacht, dass wir die schönsten Jahre unserer Jugend zu Hause im Homeschooling verbringen würden“, meint Antonia Watterott. Und Tim fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Wer hätte gedacht, dass wir zwei Prüfungen der Besonderen Leistungsfeststellung im Jahrgang 10 – und das liegend im Bett – Corona sei Dank geschenkt bekommen würden.“ Doch es gab auch viele Erlebnisse, Kursfahrten, die Seminarfacharbeit oder das Organisieren der Mottowoche oder des Absolvententreffens. All das bleibt in Erinnerung. Ein Dankeschön gibt es für die Eltern, Lehrern und Kursleiter für ihr Engagement und das Vertrauen.

Damit nicht zu viel Wehmut aufkommt, gibt es rockige Musik, und das Publikum staunt über das Gitarrenspiel von Hannes Hübler, Pauline Schneider und Martin Heddergott. Am Mischpult zeigt Conner Lange, was er kann.

Daniel Bertram, Vorsitzender des Schulfördervereins, hat derweil noch drei Tipps. Er rät, sich nicht nur am Müssen und Können, sondern auch nach dem Wollen zu orientieren. Zudem erinnert er daran, dass es bei der Reise auch stets um Menschen geht. Und: Man kann auch umkehren.