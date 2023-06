Eichsfelder Apotheker frustriert wegen fehlender Medikamente und Fachkräfte – Weitere Apothekenschließungen befürchtet

Die Heiligenstädter Schwanen-Apotheke nimmt am bundesweiten Protesttag teil. Sabrina Freund, Christina Döring und Anika Lerch (von rechts) treffen die Vorbereitungen.

Eichsfeld. Eichsfelder Apotheker machen auf ihre prekäre Situation aufmerksam und beteiligen sich an einem Protesttag. Diese Apotheken bleiben an diesem Tag geschlossen.

Geschlossen bleiben am Mittwoch einige Apotheken im Landkreis Eichsfeld. Die Apotheker wollen ihrem Unmut Luft machen und auf ihre prekäre Situation hinweisen.

„Jedes dritte verschriebene Medikament ist derzeit nicht lieferbar. Die (nicht bezahlte) Bearbeitungszeit hat sich hierdurch verdoppelt“, weiß Anika Lerch, Sprecherin der Heiligenstädter Schwanen-Apotheke. Betroffene Medikamente: Antibiotika, Schmerzmittel, Insuline, Fiebersäfte für Kinder, Nasenspray sowie Arzneimittel für Magen-Darm-Erkrankungen. Dazu kommt ein weiteres gravierendes Problem: der Fachkräftemangel.

„Die Apothekenlandschaft in Thüringen steht vor großen Herausforderungen, die es dringend anzugehen gilt“, sind sich die Apotheker Markus Rosenthal, Hartmut Anders, Karin Arand (alle Heiligenstadt), Martina Kaufhold (Uder) und Barbara Görke (Ershausen) einig.

Die Amalien-, Schwanen- und Vincenz-Apotheke, deren Inhaber Markus Rosenthal ist, haben mit einem akuten Fachkräfte- und Nachwuchsmangel zu kämpfen. Eine der größten Herausforderungen sei es, Apothekerinnen und Apotheker zu finden. Bundesweit gebe es zu wenig Studienplätze im Bereich der Pharmazie. Auf einen Studienplatz kämen drei bis vier geeignete Bewerber, heißt es. Eine Nachfolge für aussterbende Berufsgruppen wie Pharmazie-Ingenieure zu finden, werde schwierig. „In unseren drei Apotheken sind drei Pharmazie-Ingenieure beschäftigt. Sie dürfen approbierte Apotheker vertreten. Zwei Apotheken in und um Heiligenstadt mussten bereits im vergangenen Jahr schließen, da kein geeignetes Personal oder Nachfolger gefunden werden konnten“, so Anika Lerch.

Auswirkungen auf Sicherheit der Patienten

Alle 16 Stunden würde in Deutschland statistisch gesehen eine Apotheke schließen, Tendenz steigend. „Je mehr öffentliche Apotheken für immer schließen, desto weiter werden die Wege, desto länger dauert die Versorgung mit Arzneimitteln und desto weniger niederschwelligen Zugang zu fachkundigem Rat gibt es“, steht für Anika Lerch fest.

Die Apotheken in Heiligenstadt, Uder und Ershausen beteiligen sich unter anderem am Protest. Das haben sie gemeinsam beschlossen. Eine der größten Schwierigkeiten sehen die fünf Inhaber darin, qualifiziertes pharmazeutisches Personal zu finden. Und sie wissen, dass der Mangel an Fachkräften zu einer Überlastung der vorhandenen Mitarbeiter führt und die Qualität der pharmazeutischen Betreuung beeinträchtigt. Dies wiederum habe direkte Auswirkungen auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten.

„Darüber hinaus werden die Apotheken mit einer unzureichenden Vergütung ihrer Leistungen konfrontiert“, erklären sie weiter. Dies erschwere ihre wirtschaftliche Lage und gefährde die Existenz. Die Adler-Apotheke in Arenshausen und die Alte-Apotheke in Heiligenstadt hätten aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht mehr betrieben werden können. Diese Schließungen verdeutlichten den akuten Fachkräftemangel in der Region und die damit verbundenen Herausforderungen.

Ein deutliches Signal an die Politik

Dass der Medikamentenmangel zu Frustration und Unsicherheit bei den Patienten führt, wissen nicht nur die fünf Apotheker. Und dann ist da noch die zeitaufwendige Bürokratie.

Angesichts dieser Herausforderungen befürchten die Apothekeninhaber, dass es zu weiteren Schließungen kommt, „was letztlich das gut funktionierende System der flächendeckenden Arzneimittelversorgung in Thüringen gefährdet“.

Der Protesttag ist deutliches Signal an die Politik nachhaltige Lösungen zu finden. Und die protestierenden Apotheken hoffen auf das Verständnis und die Unterstützung der Bevölkerung. „Wir möchten daher alle darum bitten, ihre planbaren Einkäufe in der Apotheke vor 12 Uhr mittags zu erledigen.“ Für dringende Fälle stünden notdiensthabende Apotheken bereit.

Auch Gabriele Hentrich von der Leinefelder Altstadt-Apotheke will die Situation nicht einfach hinnehmen und wird sich ebenfalls dem Protest anschließen. Sie ist sauer. Ihrer Ansicht nach würde es helfen, wenn unter anderem „die Kassen die Rabattverträge aussetzten und das Bundesministerium die Produktion wieder nach Deutschland holt“. Keinen Hehl macht sie daraus, dass sich die Apotheker alleingelassen und wertlos fühlen. Auch Gabriele Hentrich will, dass sich etwas verändert.

Geschlossene Apotheken und Notdienste

Schließung beantragt haben für 14. Juni (Stand 12. Juni): St. Elisabeth-Apotheke Ershausen, Altstadt-Apotheke Leinefelde, St. Vitus-Apotheke Breitenworbis, Löwen-Apotheke Leinefelde, Adler-Apotheke Dingelstädt, Leine-Apotheke Leinefelde, Franziskus-Apotheke Leinefelde

Eine Schließung ab 12 Uhr angezeigt haben (Stand 12. Juni): Jakobus-Apotheke Uder, Schwanen-Apotheke Heiligenstadt, Vincenz-Apotheke Heiligenstadt, Amalien-Apotheke Heiligenstadt, Apotheke am Holzweg Heiligenstadt

Notdienstapotheken (8 bis 8 Uhr): Land-Apotheke, Sollstedt, Stadt-Apotheke Dingelstädt, Turm-Apotheke Leinefelde

Regulär Mittwochnachmittag geschlossen: Land-Apotheke Küllstedt ab 12 Uhr, Apotheke Weißenborn ab 13 Uhr, Dünwald-Apotheke Hüpstedt ab 13 Uhr, Franziskus-Apotheke Leinefelde ab 14 Uhr, Turm-Apotheke Leinefelde ab 14 Uhr