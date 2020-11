Eichsfelder Auswandererpaar ist fassungslos

Gespannt wird dieser Tage die Wahl des neuen US-Präsidenten verfolgt. Für das, was in den Staaten passiert, interessieren sich besonders Cathrin und Laurenz Ruß. Das Paar aus Niederorschel wanderte 2013 gut vorbereitet nach Cape Coral aus. Die Stadt am Golf von Mexiko ist flächenmäßig die zweitgrößte Floridas und zählt über 200.000 Einwohner. Aus familiären Gründen kehrten die heute 56-Jährige und ihr 57 Jahre alter Ehemann fünf Jahre später nach Deutschland zurück. Er arbeitet heute als Regionalleiter im Südwesten für einen großen amerikanischen Pharmakonzern, sie ist als Fachreferentin in der Neurologie für einen Schweizer Konzern tätig. Zweimal im Jahr reisen Cathrin und Laurenz Ruß nach Cape Coral, ihr Haus dort haben sie behalten. Nur in diesem Jahr waren sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht da. Doch noch immer wird via Mail, Telefon oder Skype enger Kontakt zu den amerikanischen Freunden und Nachbarn gehalten.

Spaltung hautnah miterlebt

Ein Jahr Trump-Regierung haben beide selbst erlebt und auch, wie sich das Land unter dem Präsidenten gespalten hat. Die Entwicklung sehen sie mit Sorge. „Wir hätten natürlich demokratisch gewählt. Uns sind die politischen Ansichten und der Kandidat der Demokraten schon immer näher. Donald Trump könnten wir nicht wählen. Er ist ein Narzisst und Egomane. Es geht nicht, wie er mit dem Land umgeht, dass er aus internationalen Abkommen aussteigt und wie er die Pandemie herunter spielt“, so das Paar. Das und noch mehr macht die politisch interessierte Familie fassungslos.

Sich mit Amerikanern über Politik zu unterhalten, da war das Paar während es in Florida lebte, vorsichtig. „Das haben wir nur mit engen Freunden getan, nicht mit Bekannten. Wir haben schnell gemerkt, dass die Sichtweise dort anders ist. Mit unserer Sozialisation können wir manches nicht verstehen “, erzählt Cathrin Ruß. „So positiv wie man zum Beispiel Barack Obama in Deutschland sieht, so sieht man ihn dort nicht. Unterstützung bekommt Trump derweil auch von vielen Exil-Kubanern. Sie finden seinen Ausgrenzungskurs gut. Auch Exil-Mexikaner sympathisieren mit ihm.“

Trump wie der Rattenfänger von Hameln

Doch was macht den Republikaner im Land beliebt? Zum einen sei es sein Ja zum Waffenbesitz, sagt Cathrin Ruß. „Sehr viele Amerikaner hängen an dem verfassungsmäßigen Recht, eine Waffe besitzen und tragen zu können. Sie hängen an Traditionen und was sie von den Gründungsvätern geerbt haben. Wenn sich da etwas ändert, gehen sie auf die Barrikaden.“ Ein ehemaliger Nachbar zum Beispiel ist totaler Trump-Fan. „Er ist Sanitäter nett, herzlich, hilfsbereit und gebildet. Doch in seinem Schlafzimmer hängt eine Pumpgun“, sagt Cathrin Ruß. Doch Waffen sind nur ein Aspekt. Trump sei geschickt, schaue den Leuten aufs Maul. „Und wenn er Dinge vier, fünf mal wiederholt, glauben es viele. Er ist wie der Rattenfänger von Hameln und kann extrem überzeugend sein. Und Trump handelt nach dem Motto, dass wenn man oft genug die Unwahrheit sagt, die zur Wahrheit wird. Dazu kommt seine Körpersprache. Trump lebt aber auch den Egomanismus vor. America First heißt I First, ich komme zuerst. Da bei den Amerikanern der Neid nicht so ausgeprägt ist, passt das. Es kümmert einen nicht, was der Andere will oder braucht. Die Leute sind auf sich fixiert und das spielt ihm in die Hände.“

Gleich am Mittwochmorgen hatte Cathrin Ruß Kontakt zu ihrer besten Freundin Sue. Die schrieb ihr, dass sie die Wahl wahnsinnig macht. Noch vier Jahre wolle sie Trump nicht. Der habe in der Corona-Pandemie völlig versagt und sein Spott sei einfach nur peinlich und gefährlich. Sue, so Cathrin Ruß, wisse wovon sie rede. Ihre Tochter sei infiziert. Mit der Freude, dass Joe Biden Trump bald im Amt ablösen könnte, ist Sue erst einmal verhalten. Anders ist es mit der Freude über die hohe Wahlbeteiligung, die zeigt sie offen. „In den Staaten ist es auch anders als bei uns. Da bekommt man keine Wahlbenachrichtigung, man muss selbst losgehen und sich in Listen eintragen lassen“, erklärt Cathrin Ruß. Und was die Briefwahl angehe, ist es für sie klar, dass diese wegen Corona mehr genutzt wird.