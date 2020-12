Eichsfelder Band „For Next Time” mit erster Musik-CD

Die Eichsfelder Band For Next Time besteht aus Max Henkel, Florian Jünemann und Philipp Grohmann (von links).

Für die Eichsfelder Band „For Next Time“ – das sind Max Henkel aus Niederorschel (Bass und Gesang), Florian Jünemann aus Heiligenstadt (Schlagzeug und Gesang) und Philipp Grohmann aus Uder (Gitarre und Gesang) – ging am Wochenende ein Traum in Erfüllung. Drei Jahre lang haben sie daran gearbeitet; jetzt ist ihre erste Musik-CD fertig, entstanden im eigenen Tonstudio in Zusammenarbeit mit Milan Steinbach von „Pointbreak Recordings“ in Köln.