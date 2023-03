Eichsfelder Band rockt historischen Innenhof der Nordhäuser Traditionsbrennerei

Nordhausen. Die Band Udopie aus dem Eichsfeld rockt im Juni mit den Songs von Udo Lindenberg die Bühne in der Nordhäuser Traditionsbrennerei. Es folgen weitere Konzerte unter anderem mit Emma und auch die Vollblut-Kabarettisten aus Leipzig kommen in den Südharz.

Der historische Innenhof der Nordhäuser Traditionsbrennerei zieht Künstler wie Publikum magisch an. Die Konzertsaison unter freiem Himmel beginnt am 16. Juni, 19.30 Uhr, mit Udopie aus dem Eichsfeld – einem Tribut an Udo Lindenberg und mit einer Eierlikör-Bar. Am 30. Juni folgt die Wiederholung eines der legendären Konzertes in der Traditionsbrennerei: Scruffy Mutts & Friends kehren zurück und rocken den Hof. Natürlich ist der Dudelsack wieder dabei.

Danach geht es Schlag auf Schlag. Am 1. Juli singt Nordhausens berühmtester Barde, Ronald Gäßlein. Mit deutschen und internationalen, fetzigen und aufs Gemüt gehenden Songs begeistert er seit Jahren das Publikum. Es folgen am 2. Juli, schon um 17 Uhr, die Vollblut-Kabarettisten der Leipziger Pfeffermühle. Ihr neues Programm heißt „Fünf-Prozent-Würde“. Schon fast einmal in die Rocker-Rente verabschiedet, kehren auch die Jungs von Emma am 25. August wieder.

Das Open Air runden am 26. August die Stubenhocker um Jens Schilling ab. Bei allen Konzerten gibt es Gegrilltes vom Café Central, Cocktails und mehr.

Tickets gibt es unter www.traditionsbrennerei.de