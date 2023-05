Eichsfelder Bibliothekare knüpfen Kontakte bei Leipziger Buchmesse

Leinefelde-Worbis. Mitarbeiter der Stadtbibliothek Leinefelde-Worbis suchen bei der Buchmesse in Leipzig nach neuen Ideen. Sie waren für ihre Leser auf Tour.

Nach der Corona-Zwangspause hat die Leipziger Buchmesse mit Österreich als Gastland unlängst wieder stattgefunden. Auch das Team der Stadtbibliothek Leinefelde-Worbis reiste an.

„Wir waren für unsere Leser an dem Ort, an dem sich die gesamte Buch- und Medienbranche versammelt”, berichtete Leyla Kayaakay, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. Neben dem Besuch zahlreicher Verlagsstände und der Manga-Comic-Con ging es zu verschiedenen Autorenlesungen. Man habe neue Kontakte geknüpft, unter anderem mit der Deutschen Nationalbibliothek. Zurück ins Eichsfeld ging es mit neuen Ideen, wie der Bestand künftig erweitert werden kann. „Seid gespannt und schaut gern in unseren beiden Bibliotheken vorbei”, lädt Kayaakay ein.