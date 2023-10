Eichsfelder Blues-Saison geht in eine neue Runde

Lindewerra. Im Gemeindesaal in Lindewerra präsentiert Eddi 9V sein neues Album. Karten sind ab sofort erhältlich.

Für die Eichsfelder Bluesfreunde endet am 1. November eine monatelange Durststrecke. Dann werden im Gemeindesaal Lindewerra wieder Gitarre, Bass und Schlagzeug regieren. Den Auftakt der neuen Saison machen Eddie 9V und seine Band.

So weit er sich zurückerinnern könne, hätten es die Capricorn Studios in Macon, Georgia, Eddie 9V angetan, heißt es. Capricorn und die Bands, die dort aufnahmen, brachten den Gitarristen aus Atlanta dazu, mit 15 Jahren die Schule zu schmeißen und sich nur noch der Musik zu widmen.

Der Musiker verbrachte seine ersten 25 Lebensjahre damit, Capricorn aus der Ferne zu bewundern. Aber im Dezember 2021 drückte der 26-Jährige schließlich dem Mythos des Studios seinen Stempel auf, als er eine elfköpfige Gruppe an Rootsmusikern zusammenholte, um nach „Left My Soul in Memphis“ und „Little Black Flies“ sein drittes Album aufzunehmen. „Es war schon verdammt aufregend, in so einem legendären Studio zu sein“, sagt er. „Aber wir umarmten uns und gingen direkt an die Arbeit.“

Eingefroren in der Zeit seit seiner Eröffnung 1969 hängt der Spirit der Sessions von Bands wie den Allman Brothers noch immer in der Luft, während die Aufnahmephilosophie ungeschliffen geblieben ist. Das kam Eddie zupass, dessen Veröffentlichungen dafür gefeiert worden sind, dass sie eine ungeschminkte Momentaufnahme darstellen.

„In einer Welt, in der alle am besten klingen wollen, möchte ich nach mir klingen“, sinniert er. „Ich möchte immer, dass die Zuhörer sich so fühlen, als wären sie in einem Raum mit uns. Also habe ich es dringelassen, wenn ein Schlagzeugpedal gequietscht hat oder jemand bei einer Aufnahme des Capricorn-Albums gelacht hat. Das ist unsere Art, einem Song unseren Stempel aufzudrücken.“

Dementsprechend ist „Capricorn“ ein Album voll musikalischer Kontraste. Bob Dylans „Down Along the Cove“ ist eine kampflustige Bluesrock-Nummer, gefolgt von dem Spiritual „Mary Don’t You Weep“. „Missouri“ ist verstaubt wie eine verloren gegangene Soulsession, während Bläser bei den Akkorden von „I’m Lonely“ klare Akzente setzen. Schließlich endet das Album mit Eddies Gelächter, als er merkt, dass er sich komplett verausgabt hat.

Eddie 9V präsentiert sein Capricorn-Album am 1. November in Lindewerra. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Touristinfo Heiligenstadt, im Internet unter: rufrecords-shop.de, reservix.de, unter Telefon: 036087/9220 oder an der Abendkasse.