Eichsfelder Blutspender willkommen

Blutspender sind am Dienstag in Worbis willkommen.

Worbis. Blutspender sind in Worbis zu einer Spendenaktion geladen. Der Ort ist diesmal alles andere als gewöhnlich.

Blutspender haben am Dienstag, 23. Mai, von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr in den Räumen der Kreissparkasse Eichsfeld in Worbis, Franz-Weinrich-Strasse 1, die nächste Möglichkeit zur Spende.

Für schnelle Rückgewinnung der Energie sorgt ein ausgewogener, reichhaltiger Imbiss. Die Kreissparkasse und der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes laden herzlich ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme.