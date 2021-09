Eichsfelder Chöre treffen sich in Etzelsbach

Etzelsbach. Eichsfelder Chöre treffen sich am 2. Oktober in Etzelsbach.

Rund 800 Mitglieder von Eichsfelder Kirchenchören und ihre Begleiter brachen am 2. Oktober 2011 zur Pilgerreise nach Rom auf. Fahrten gab es auch nach Krakau oder Tours. Nun sind alle Teilnehmer am 2. Oktober um 10 Uhr zu einer Messe vor der Kapelle in Etzelsbach eingeladen. Zelebriert wird sie von Altpropst Heinz Josef Durstewitz und Diakon Johann Freitag. Die musikalische Begleitung übernimmt das Duo „StimmtSo“. Gesungen werden Lieder aus dem Gotteslob einstimmig, so Otto Diederich. Die Kollekte sei zur Deckung der Kosten und für den Erhalt der Wallfahrtsstätte bestimmt. Gesangbuch, Wallfahrtsstuhl und ein Vesperpaket sollten mitgebracht werden ebenso wie ein Mund-Nasenschutz und gegebenenfalls der Impfnachweis. Nach der Messe gibt es in einzelnen Gruppen ein Picknick, an der Pilgerinformation wird ein Bratwurststand aufgebaut.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.