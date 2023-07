Eichsfelder Dachdecker erhalten Sonderzahlung

Eichsfeld. Die Inflationsprämie für Dachdecker im Landkreis Eichsfeld wird in zwei Raten ausgezahlt. Ein gutes Signal für die Handwerker, denn es gilt die Allgemeinverbindlichkeit.

Dachdecker im Landkreis Eichsfeld bekommen in diesem Jahr und 2024 einen Inflationsausgleich von insgesamt 950 Euro. „Jeder Dachdecker und jede Büroangestellte – alle bekommen diese Sonderzahlung“, teilt Matthias Lötzsch für die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit profitieren davon im Landkreis rund 190 Beschäftigte in Dachdeckerbetrieben. In diesem Jahr steht, so die IG BAU, jedem Beschäftigten der erste Teil der Prämie zu – nämlich 475 Euro und zwar ab sofort. „Deshalb jetzt zügig beim Chef auf der Matte stehen und das Geld einfordern. Sonst verfällt der Anspruch. Wer bis Mitte August die Prämie nicht einfordert, kann leer ausgehen“, so der Hinweis von Matthias Lötzsch.

Die zweite 475-Euro-Prämie werde spätestens mit dem Februar-Lohn im nächsten Jahr fällig. Wichtig sei, dass die Inflationsausgleichsprämie jetzt jeder Dachdeckerbetrieb im Landkreis Eichsfeld zahlen müsse. Die IG BAU habe sich nämlich auf Bundesebene für einen generellen Anspruch aller Branchen-Beschäftigten auf die Prämie stark gemacht und erreicht, dass für die Sonderzahlung die sogenannte Allgemeinverbindlichkeit gilt.