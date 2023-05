Eichsfelder dürfen sich auf Kurienerzbischof als besonderen Pilger freuen

Georg Gänswein (2. von rechts) begleitete Papst Benedikt XVI auch bei seinem Besuch in Etzelsbach.

Bochum-Stiepel/Eichsfeld. Eichsfelder in der Fremde pilgern seit 100 Jahren zur Schmerzhaften Mutter von Bochum-Stiepel. Zum Jubiläum kommt jetzt Kurienerzbischof Georg Gänswein.

Seit 100 Jahren pilgern die Eichsfelder in der Fremde zur Schmerzhaften Mutter von Bochum-Stiepel. Die Wallfahrt findet am Dreifaltigkeitssonntag statt. Das besondere Wallfahrtsjubiläum wird laut Christian Herker, Sprecher der Eichsfelder Vereine, am Sonntag, 4. Juni, mit großem Aufwand gefeiert.

Das Hochamt am Zisterzienserkloster beginnt der Mitteilung zufolge um 11.30 Uhr. Angesagt habe sich Kurienerzbischof Georg Gänswein, aus dem Vatikan, der Präfekt des Päpstlichen Hauses und langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. Er werde dem Pontifikalamt vorstehen.

Danach sind alle Pilger zum Mittagessen und zur Begegnung rund um das Kloster eingeladen. Die Schlussandacht ist um 15.30 Uhr in der Wallfahrtskirche. Geleitet wird auch sie von Gänswein.

„Alle Eichsfelder aus der Heimat und der Fremde sind zur Teilnahme eingeladen, damit die diesjährige Wallfahrt wieder zu einem großen Glaubensfest in landsmännischer Verbundenheit wird“, so Herker, der sich auf viele Pilger freut und nicht unerwähnt lässt, dass durch die Anwesenheit von Georg Gänswein die Eichsfelder auch in Bochum-Stiepel mit dem verstorbenen Pontifex verbunden seien.