Eichsfelder Eltern und Schüler bekommen digitale Elternabende

Die Agentur für Arbeit in Nordhausen ist auch für das Eichsfeld zuständig. Sie beteiligt sich an den digitalen Elternabenden.

Nordhausen/Eichsfeld. Für junge Leute aus dem Eichsfeld und deren Eltern offeriert die Agentur für Arbeit ein niederschwelliges digitales Angebot: Eine Woche lang kommen regionale Unternehmen und Auszubildende zu Wort. 16 Branchen stellen sich vor

„Ideen für die Zukunft“ überschreibt die digitale Elternabende, die die Agentur für Arbeit in Nordthüringen Ende des Monats anbietet. „Vom 25. bis 29. September veranstaltet die Bundesagentur eine bundesweite Woche der digitalen Elternabende“, erklärt Tabea Meyer von der Nordhäuser Agentur. „Jugendliche und ihre Eltern können in dieser Woche die Ausbildungsmöglichkeiten und das duale Studium in über 70 Unternehmen aus 16 Branchen virtuell kennenlernen.“

Eine Woche lang geben Unternehmen für jeweils eine Stunde kompakt einen ersten Einblick in die Rahmenbedingungen für Auszubildende und Studierende, ihre Unternehmenskultur und Möglichkeiten im Unternehmen für Nachwuchskräfte nach erfolgreichem Abschluss. Außerdem berichten Azubis und dual Studierende, wie sie es geschafft haben, das Bewerbungsverfahren zu bestehen und wie es ihnen während der Ausbildung oder des dualen Studiums ergeht. Die digitalen Elternabende finden täglich um 18 und 21 Uhr statt. Am 28. September um 18 Uhr informiert die Agentur in einer Veranstaltung, wie die Berufsberatung junge Menschen im Entscheidungsprozess zwischen Schule und Beruf unterstützt.

Mehr Infos: www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende – eine Anmeldung und Registrierung ist nicht erforderlich.