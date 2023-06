Eichsfelder entdecken die internationale Küche

Eichsfeld. Rezepte der indische oder vietnamesische Küche können Interessierte bei Kochkursen kennenlernen. Eine Anmeldung hierzu ist erforderlich.

Die indische Küche ist wie die verschiedenen Kulturen des Landes sehr unterschiedlich. Typisch ist die Vielfalt der Gewürze und die Verwendung von Chutney. Am 10. Juli lädt die Kreisvolkshochschule Eichfeld zu einem Kochkurs in Leinefelde ein. Ab 17.45 Uhr besteht die Möglichkeit, gesunde und unkomplizierte Grundrezepte der indischen Küche kennenzulernen und auszuprobieren. Einblicke in die „Vietnamesische Kochkunst“ erhalten Interessierte am 17. Juli ab 18 Uhr in Heiligenstadt. Eine Voranmeldung ist für beide Veranstaltungen erforderlich. Mitzubringen sind Kochschürze, Messer und Geschirrtücher.

Anmeldung: www.kvhs-eichsfeld.de