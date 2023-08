Eichsfelder entdecken Spuren im Wald

Duderstadt. Der Wald im Eichsfeld ist ein vielfältiges Ökosystem. Dort gibt es viel zu erleben. Die Sielmann-Stiftung lädt dazu ein.

Der Wald ist ein vielfältiges Ökosystem. Er bietet Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Diese Arten sind an das Zusammenleben mit Bäumen angepasst. Einige gedeihen nur im Schatten der Bäume, andere brauchen Baumhöhlen als Verstecke. Ein Rollenspiel erlaubt den Teilnehmern zudem, die Nahrungskette in der Räuber-Beute-Beziehung zu erleben. Auf Entdeckungstour im Wald geht es am Samstag, 19. August, 10 bis 14 Uhr, mit der Sielmann-Stiftung von Gut Herbigshagen. Bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und Verpflegung mitbringen.

Erwachsene zahlen für die Teilnahme 20 Euro, Kinder bis zwölf Jahre 16 Euro. Anmeldung unter Telefon: 05527/914208, E-Mail: besucherservice@sielmann-stiftung.de.