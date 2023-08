Eichsfelder erhalten Informationen zum Thema Pflege

Heiligenstadt. Das Thema Pflege ist auch im Eichsfeld alltäglich. Was es dabei zu beachten gilt, kann man in einem Gesundheitsdialog des Eichsfeld-Klinikums erfahren.

„Keine Angst vor Pflegebedürftigkeit – Was Angehörige wissen sollten“ ist das Thema eines Gesundheitsdialogs des Eichsfeld-Klinikums am Donnerstag, 31. August, um 17 Uhr. In der kostenfreien Veranstaltung in der Cafeteria des Hauses St. Vincenz in Heiligenstadt wird über das Thema umfangreich informiert.

Kristin Fischer, Leiterin des Beratungszentrums der EK Pflege, klärt über Pflegegrade und Leistungen der Pflegeversicherung, über häusliche Pflege, über die finanziellen Aspekte und vieles mehr auf.

Im anschließenden Dialog gibt es Zeit, der Referentin gezielte Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt.