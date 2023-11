Eichsfelder erinnern an den friedlichen Fall der Mauer

Teistungen. Das Grenzlandmuseum Teistungen erinnert am 9. November an die friedliche Überwindung der Teilung Deutschlands. Es wird zu einer geführte Wanderung auf den Grenzlandweg eingeladen.

Der 9. November wird oft als „Schicksalstag“ der deutschen Geschichte bezeichnet. Dieser Tag ist von besonderer Bedeutung für die Erinnerungskultur Deutschlands und für die Demokratiegeschichte. Am 9. November 1918 wurde die erste deutsche Republik und damit die erste parlamentarische Demokratie ausgerufen.

Fünf Jahre später, am 9. November 1923, versuchte Adolf Hitler in München mit einem Putsch zum ersten Mal politische Macht zu erlangen. Deutschland gedenkt am 9. November der Opfer der Novemberpogrome der Nationalsozialisten vom 9. und 10. November 1938.

Glücksmomentder deutschen Geschichte

Der 9. November 1989 ist mit einem Glücksmoment der deutschen Geschichte verbunden. In der Folge der Friedlichen Revolution in der DDR kommt es mit dem 9. November 1989 zur Öffnung der innerdeutschen Grenzübergänge und dem Fall der Berliner Mauer. Noch in derselben Nacht, um 00:35 Uhr, wird der Grenzübergang Duderstadt/Worbis, an dem sich heute das Grenzlandmuseum Eichsfeld befindet, geöffnet.

Am 9. Novembers laden daher Gedenkorten zu Veranstaltungen ein. Das Grenzlandmuseum bietet am Donnerstag, 9. November, um 17 Uhr zu einer Wanderung auf den Grenzlandweg an. Dort, wo der Eiserne Vorhang jahrzehntelang Europa und Deutschland teilte, dort, wo die DDR mit menschenverachtenden Grenzsperranlagen die innerdeutsche Grenze abriegelte, soll an die friedliche Überwindung der Teilung erinnert werden.

Zur Eröffnung der Sonderausstellung „Leseland DDR“ wird dann um 19 Uhr eingeladen. Die Ausstellung erzählt vom Schlangestehen nach Büchern und Zensurmaßnahmen, aber auch von sowjetischen Klassikern, Kinderbüchern und Science-Fiction in der DDR.