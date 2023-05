Eichsfelder fährt mit Transporter gegen ein geparktes Auto

Küllstedt/Bad Sooden-Allendorf. Ein Eichsfelder streifte mit seinem Transporter in Bad Sooden-Allendorf ein geparktes Auto. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

In Bad Sooden-Allendorf hat am Montagmorgen ein 45-Jähriger aus Küllstedt einen Verkehrsunfall verursacht, als er gegen 10 Uhr mit einem Kleintransporter in der Straße „Am Brauhaus“ am Fahrbahnrand parken wollte. Nach Auskunft der Polizei streifte er hierbei aus Unachtsamkeit das geparkte Auto einer 36-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Die Schäden beliefen sich auf 1500 Euro am Auto der Frau und auf 500 Euro am Kleinbus des Verursachers.