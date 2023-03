Eichsfelder Fahrschullehrer wird an der Jacke aus dem Auto gezerrt

Leinefelde. Der Lebensgefährte einer Eichsfelder Fahrschulschülerin bedrohte wegen einer verschobene Prüfung den Fahrlehrer. Polizisten mussten den Mann später auf der Polizeiwache beruhigen.

Eine verschobene Fahrschulprüfung hat am Donnerstag in Leinefelde zu einem Streit zwischen dem Fahrschullehrer (65) und dem Lebensgefährten (29) der Fahrschülerin geführt, erklärte die Polizei. Der 29-Jährige zerrte den Lehrer an der Jacke aus dem Auto, nachdem er diesen bedroht haben soll. Als das Opfer die Polizei verständigen wollte, griff der Täter nach dem Handy und verschwand. Beide Streitparteien trafen sich später bei der Polizei in Leinefelde, wo die Beamte den aufgebrachten 29-Jährigen beruhigen mussten. Gegen ihn werde wegen Bedrohung, Körperverletzung und Diebstahl ermittelt. Verletzt wurde niemand.