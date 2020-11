Der FDP-Kreisverband Eichsfeld wendet sich vehement gegen die Idee, Windräder in Wäldern zu installieren. „Es gibt leider Bestrebungen und sogar schon Planungen, zwischen Beberstedt und Silberhausen im Dünwald Windräder aufzustellen“, sagt Peter Zimmermann vom Kreisvorstand der Eichsfelder Liberalen.

Dabei bezieht er sich auf einen Bericht unserer Zeitung vom 10. Oktober. „Der zuständige Revierförster findet das auch noch gut“, wundert sich Zimmermann. „Die Waldbesitzer GbR Beberstedt und der Gemeinderat Beberstedt lassen sich das vom Anlagenplaner, der Altus AG, auch noch schmackhaft machen, mit dem Hinweis, Geld mit den Windrädern zu verdienen.“

„Das ist eine Sauerei in der heutigen Zeit des Klimawandels“

Zimmermann hält dagegen. „Also, für Windräder müssen große Flächen gesunder Wald gefällt werden. Das ist äußerst frevelhaft. Wo bleibt da das Umweltbewusstsein?“, fragt er. 5,6 Hektar gesunder Wald würden „plattgemacht. Das ist eine Sauerei in der heutigen Zeit des Klimawandels.“ Wald zu opfern für Windräder, das lehnen die Freien Demokraten kategorisch ab. „Es bleiben nämlich große waldfreie Flächen um die Windräder herum bestehen, und der nächste Sturm hat dann gute Angriffsflächen, den nächsten Waldschaden zu ermöglichen“, sagt PeterZimmermann.

Der Hinweis, dass in der Umgebung kleinere Flächen als Kompensation aufgeforstet werden, ist für die Eichsfelder Liberalen nichts als Augenwischerei. „Die Bäume bringen in 50 Jahren erst ihre Leistung, viel Kohlendioxid zu assimilieren. Und diese kleinen Waldflächen sind nicht mit dem Dünwald verbunden.“ Die Eichsfelder FDP kündigt an, die Bürgerinitiative „Dün-Wald ohne Windkraft“ nach Kräften unterstützen zu wollen. „Windräder können auf waldfreien Flächen gebaut werden, davon gibt es genügend mit ausreichend Wind, und man kann Geld verdienen“, nennt Peter Zimmermann eine mögliche Alternative.

Der FDP-Kreisvorstand ruft jetzt alle zuständigen Gemeinderäte, den Kreistag und das Forstamt auf, dafür zu sorgen, dass die Windrad-Planungen gestoppt werden. „Der Gemeinderat, wenn er denn kein Umweltsünder sein will, soll sein Bebauungsplan ändern. Das geht, man muss es nur wollen“, davon ist Peter Zimmermann ganz fest überzeugt.