Eichsfelder Floriansjünger lernen Alltag der Berufsfeuerwehr kennen

Küllstedt. Der Küllstedter Feuerwehrnachwuchs versucht sich am Alltag einer Berufsfeuerwehr und ist 24 Stunden lang im Einsatz. Das Spektrum dabei ist vielfältig.

Einen Tag lang den Arbeitsalltag einer Berufsfeuerwehr erleben, das konnte von Samstag bis Sonntag die Jugendfeuerwehr Küllstedt. Ab Samstag 8 Uhr waren die Kinder und Jugendlichen 24 Stunden einsatzbereit und arbeiteten unter der Leitung von Jugendwart Fabian Wehr fiktive Einsätze ab.

Der Tag begann mit der Einteilung der elf Jugendfeuerwehrmitglieder. Dabei wurde festgelegt, welches Mitglied welche Position auf dem HLF10 übernimmt, um im fiktiven Einsatzfall schnell handeln zu können und jeder seine Aufgaben kennt.

Nur die Posten des Maschinisten und des Gruppenführers wurden durch Mitglieder der Einsatzabteilung besetzt. Nach dem Frühstück kam bereits der erste Einsatzalarm: „Mülltonnenbrand an der Bahnhofstraße“ war das Einsatzstichwort, und nach nicht einmal 30 Sekunden waren die Kinder und Jugendlichen bereits im Feuerwehrfahrzeug und konnten ausrücken.

Vor Ort war natürlich bereits ein Mitglied der Einsatzabteilung und hatte in einer Feuerschale ein paar Stücke Holz angezündet, welche dann auch rasch durch den Jugendfeuerwehr-Angriffstrupp gelöscht werden konnten. Nach kurzer Zeit konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, und die Jugendfeuerwehr kehrte wieder zum Gerätehaus zurück.

„Gebäudebrand“ am frühen Abend

In der einsatzfreien Zeit konnten sich die Kinder und Jugendlichen an der Tischtennisplatte oder dem Kicker austoben. Am Vormittag folgte der zweite Einsatz „Ölspur am Sportplatz“, ehe man sich zum Mittagessen wieder im Gerätehaus einfand. Am Nachmittag folgten dann die fiktiven Einsätze drei und vier: eine Tierrettung in der Mühlhäuser Straße und eine ausgelöste Brandmeldeanlange im Pflegeheim Küllstedt.

Kurz danach stattete der Ortsverein Dingelstädt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit vier Mitgliedern und einem Rettungswagen dem Feuerwehrnachwuchs einen Besuch ab. Nach einer Auffrischung in Erster Hilfe wurde die Jugendfeuerwehr zusammen mit dem DRK zu einer Personensuche alarmiert. Nach einem kurzen Fußweg an der Kastanienallee am Ortsrand von Küllstedt konnten zwei Personen gefunden und gerettet werden.

Die letzte Alarmierung des Tages erreichte die Jugendfeuerwehr kurz nach dem Abendessen um 18.45 Uhr zu einem Gebäudebrand am Schützenplatz in Küllstedt. Vor Ort hatten drei Kameraden der Einsatzabteilung ein selbstgebautes Holzhäuschen kontrolliert zum Brennen gebracht, welches dann von allen Jugendfeuerwehrmitgliedern gelöscht werden konnte. Erschöpft, aber glücklich kehrten die Kinder und Jugendlichen zum Gerätehaus zurück.

Nach einem gemeinsamen Filmabend konnten alle die Nachtruhe antreten. Die Nacht verlief glücklicherweise ruhig und ohne weitere Einsätze. Am Sonntagmorgen um 8 Uhr beendete die Jugendfeuerwehr Küllstedt ihren 24-Stunden-Dienst mit einem Frühstück.

Jugendwart Fabian Wehr sagte zum Berufsfeuerwehrtag: ,,Der Tag diente dazu, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass die Feuerwehr aus mehr besteht als nur Feuer löschen. Des weiteren wollte ich ihnen zeigen, dass man nur als Team schwierige Situationen bewältigen kann.“