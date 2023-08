Eichsfelder flüchtet vor der Polizei

Ein 22-Jähriger wollte sich am Freitag einer Kontrolle durch die Polizei entziehen.

Eichsfeld. Ein 22-Jähriger Eichsfelder wollte sich am Freitag einer Polizeikontrolle entziehen. Er hatte einen guten Grund.

Polizeibeamte wollten am Freitag einen Mopedfahrer in Weißenborn-Lüderode, Bornbergstraße, kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch laut Polizei zuerst mit dem Moped und stellte sein Gefährt in einer Nebenstraße ab, um dann die weitere Flucht fußläufig fortzusetzen.

Die fußläufige Verfolgung endete schließlich in einem angrenzenden Rapsfeld, wo der 22-Jährige gestellt werden konnte.

Der Grund seines Fluchtverhaltens stellte sich auch schnell heraus: Er hatte keine Fahrerlaubnis für das Moped, an dem erhebliche bauliche und leistungssteigernde Veränderungen vorgenommen worden waren. Ebenfalls bestand keine Zulassung für das Moped.

Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt, das Moped sichergestellt.

