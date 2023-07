Eichsfelder Füsslingslatscher laden zur Kirmes ein

In Breitenbach wird am Wochenende Kirmes gefeiert.

Breitenbach. Mit einem Umzug starten die Breitenbacher am Samstag, 8. Juli, um 11.30 Uhr in die Kirmesfeierlichkeiten. Am Sonntag wird zu einem Familiennachmittag geladen.

Zur Kirmes wird am Wochenende nach Breitenbach eingeladen. Vom 8. bis 10. Juli erwartet die Besucher eine Vielzahl von Veranstaltungen. Los geht es am Samstag um 11.30 Uhr mit dem Umzug der Motivwagen mit den obligatorischen Ständchen durch den Ort der Füsslingslatscher. Ab 20 Uhr wird zum Kirmestanz geladen. Die Partyband „Glücklich“ spielt im Festzelt.

Der Sonntag beginnt mit einem Kirmeshochamt 9 Uhr, gefolgt von einer feierlichen Prozession durch die Gemeinde. Anschließend wird auf den Kirchplatz zum Frühschoppen eingeladen. Am Nachmittag stehen ab 14.30 Uhr die Familien im Mittelpunkt. Auf dem Festgelände gibt es Kaffee und Kuchen, während die Jüngsten die Hüpfburg und viele andere Überraschungen erkunden können. Ronald Gäßlein sorgt mit handgemachter Musik für die passende Untermalung.

Am Montag bietet die Fleischerei Raabe ab 10 Uhr leckere Eichsfelder Schlachteplatten im Festzelt an. Für einen zünftigen Start in den Tag laden die Veranstalter ab 11 Uhr zum traditionellen Frühschoppen ein. Die Eichsfeldmusikanten greifen auch hier wie beim Umzug wieder zu Blechinstrumenten und Trommeln.