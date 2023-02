Eichsfelder Gemeinde lädt zu Gottesdienst mit Krankensalbung ein

Blick in den Altarraum der Kirche St. Dionysius in Hundeshagen.

Teistungen. In drei Kirchen der Pfarrgemeinde St. Andreas Teistungen wird zu Wochenbeginn eingeladen. Pfarrer Tobias Reinhold erteilt die Krankensalbung.

Im Rahmen des Welttags der Kranken lädt die katholische Kirchengemeinde St. Andreas Teistungen wieder zu Gottesdiensten mit Spendung der Krankensalbung ein. Pfarrer Tobias Reinhold, ehemals Klinikseelsorger, betont, dass die Krankensalbung ein Sakrament der Stärkung für Körper, Seele und Geist ist. Sie könne mehrfach im Leben empfangen werden und ist daher keine „letzte Ölung“, wie die Krankensalbung fälschlicherweise noch genannt wird. In der Kirche St. Andreas Teistungen findet der Gottesdienst am Montag, 6. Februar, um 9 Uhr, in der Kirche St. Johannes der Täufer Ferna einen Tag später um 8.30 Uhr und in der Kirche St. Dionysius Hundeshagen dann um 18 Uhr statt.