Eichsfelder Gemeinden helfen dem Nikolaus

Eichsfeld. Zwei Pfarrgemeinden im Eichsfeld unterstützen die Nikolaus-Aktion des Bonifatiuswerkes. Diese Veranstaltungen sind geplant.

Zwei Pfarrgemeinden im Eichsfeld unterstützen vom 27. November bis 10. Dezember die diesjährige Nikolaus-Aktion des Bonifatiuswerkes. In der katholischen Kirchengemeinde St. Philippus und Jakobus in Ershausen wird eine Aktion für die Kindergartenkinder unter dem Titel „Ein Licht begleitet dich durch den Advent“ auf die Beine gestellt. „Im Fokus steht dabei die christliche Botschaft des heiligen Nikolauses, also teilen und geben“, so Tobias Fritsch, einer der Organisatoren. Diese Botschaft werde den Kindern anhand einer Geschichte vermittelt. Sie basteln Laternen, die nach den Messen am ersten Advent, 3. Dezember, in der Pfarrei an kranke und ältere Menschen verteilt werden.

In der Pfarrkirche St. Nikolaus in Worbis ist Sonntag, 10. Dezember, um 10.30 Uhr eine Kinderkirche geplant. Dort wird der heilige Nikolaus den Kindern von seinem bewegten Leben erzählen. Zudem werden Lieder gesungen, es wird gebastelt und gesungen. Auch Leckereien passend zum Thema Nikolaus werden angeboten.

„Das Engagement der beteiligten Gruppen macht Mut und zeigt, dass der Bischof von Myra heute gefragt ist und eine wichtige Message zu verkünden hat, erklärt Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes.