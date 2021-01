Gesundheitsamt nennt Corona-Lage im Kreis Eichsfeld weiter angespannt

Zum Jahreswechsel in in den ersten beiden Tagen des neuen Jahres hat es im Landkreis insgesamt 116 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gegeben. Zwar ist die 7-Tages-Inzidenz etwas gesunken, liegt mit 261,0 aber nach wie vor auf hohem Niveau. Corona-Blog: Knapp 600 Neuinfektionen in Thüringen - Notbetreuung in der Kritik

Sieben Todesfälle an Feiertagen zu beklagen

Im Eichsfeld-Klinikum, so das Gesundheitsamt, bleibt die Lage mit 33 stationär zu behandelnden Patienten und 12 schweren Verläufen weiter sehr angespannt. "Leider verstarben auch an den Feiertagen zum Jahreswechsel sieben weitere Personen im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung", teilt das Landratsamt mit. Zu betrauern sind drei Frauen im Alter von 92, 82 und 81 Jahren sowie vier Männer im Alter von 81, 73 (2 Personen) und 65 Jahren.

Vom Freitag zum Samstag hat es allein 17 Neuinfektionen gegeben. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 2.320 Bewohner des Landkreises Eichsfeld infiziert. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen hat sich auf 77 erhöht. Als Genesen gelten seit Samstag, 2. Januar, 27 weitere Menschen, so dass diese Zahl auf insgesamt 1.542 steigt.

Zwei weitere Todesfälle von Freitag bis Samstag im Eichsfeld

Im Nachbarlandkreis Göttingen sind derzeit 549 Menschen akut mit dem Corona-Virus infiziert. Dort aber liegt der Inzidenzwert bei 68,4. In der Eichsfeldstadt Duderstadt mit Ortsteilen sind es derzeit 168 Fälle. Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 3.855. Davon gelten 3.193 Personen als von der Infektion genesen, 113 sind gestorben.

Seit Freitag gibt es auch 5 neue Corona-Fälle im Werra-Meißner-Kreis. Damit liegt die Zahl der bis jetzt mit dem Corona-Virus Infizierten bei 1380, genesen sind inzwischen 1046 Infizierte. Erkrankt bzw. positiv getestet sind derzeit 278 Personen. Die Siebentage-Inzidenz liegt aktuell im hessischen Nachbarkreis bei 131.