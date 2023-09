Eichsfelder haben beim Stadtfest in Heiligenstadt ein großes Herz: Drei gemeinnützige Vereine sind vom Erlös begeistert

Heiligenstadt. Die Eichsfelder Vereine Round Table, Ladies Circle und der Ugandakreis sind überwältigt von den Erlösen beim Heiligenstädter Stadtfest. Jetzt können Herzensprojekte umgesetzt werden.

Die beiden ehrenamtlichen Vereine Round Table Eichsfeld und Ladies Circle Eichsfeld boten zum Heiligenstädter Stadtfest am 9. und 10. September ein buntes Familienprogramm mit Hüpfburgen, Glitzertattoos und jeder Menge Leckereien und kalten Getränken. Auch ein Benefizkonzert fand am Abend statt. Die Einnahmen gehen nun als Spende an das Jugendwerk AWO in Heiligenstadt, teilt Gideon Haut, Chef der Heiligenstädter Museen mit. „Das Abendprogramm auf dem Parkplatz vor dem Barockgarten besuchten 450 Gäste. Sie tanzten mit Blick auf die St. Marienkirche und das Eichsfeldmuseum zur Musik von Patrick Boersch, Alex Gerber und den Wüstefeld Twins.“

Die zwei Vereine bedanken sich bei allen sie unterstützenden Unternehmen. Sie loben auch die IG Heiligenstadt sowie die Stadtverwaltung Heilbad Heiligenstadt für die gelungene Organisation und tadellose Durchführung. Die Spendenübergabe findet in den nächsten Wochen statt.

Von dem Geld wird eine Solarpumpe angeschafft

Begeistert und zufrieden ist auch der Ugandakreis Heiligenstadt. „Der Flohmarkt des Ugandakreises war auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg“, bilanziert Sprecherin Manuela Simon. Der Ugandakreis freut sich über einen Erlös von 8148,27 Euro.

„Das Geld werden wir vollständig für die Anschaffung einer Solarpumpe für das Wasserprojekt in Uganda verwenden. Damit können die Energiekosten für das Pumpen des Wassers aus 60 Metern Tiefe gering gehalten werden. Durch das Einsparen der Energiekosten können die Einnahmen aus dem Verkauf des Wasser für die erforderlichen Reparaturen und Wartungen zurückgelegt werden.“ Der Ugandakreis bedankt sich herzlich bei allen Spendern von Trödel, bei den zahlreichen fleißigen Helfern beim Auf- und Abbau, An- und Abtransport und natürlich bei den vielen, die durch ihren Kauf und ihre Spende zum Erfolg des Flohmarktes beigetragen haben.