Eichsfelder helfen traumatisierten Kindern

Auf dem Hülfensberg (hier das Hülfenskreuz in der Wallfahrtskirche) wurde die Hilfsaktion für Kinder in Syrien gestartet. (Archivlbild)

Hülfensberg Die Vivere-Gemeinschaft und die Franziskaner vom Hülfensberg starten Aktion. Unterstützung ist weiter gefragt

Auch in diesem Jahr wollen sie wieder in der Weihnachtszeit ein Zeichen setzen und helfen – die Gemeinschaft „Vivere“ und die Franziskaner vom Hülfensberg. „Passend zum Evangelium ‚Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan‘ wurde an Christkönig die Bring Licht nach Aleppo-Aktion gestartet“, sagt Andrea Thon von Vivere. Gemeinsam mit Bruder René, den Schülern der Gesamtschule Wanfried und vielen Menschen der Region wurde zum Auftakt auf dem Berg ein Gottesdienst gefeiert.

„Nach dem schweren Erdbeben in Syrien, bei dem es viele Zerstörungen gab und Menschen ihr Hab und Gut verloren haben, wollen wir Hoffnung schenken. Hilfe für die Kleinsten, die Kinder, die oftmals übersehen werden. Das ist wichtig. Ihnen eine Lobby schenken, ein Dach über dem Kopf. Und es braucht Traumabewältigung und Bildung“, erklärt sie.

Die Vivere-Gruppe vom Hülfensberg will sich auch dieses Jahr stark für Mädchen und Jungen in Syrien machen, die in der Krise groß werden müssen. „Mit den Spenden unterstützen wir ein Projekt der Franziskaner in Aleppo, das den Kindern Bildung ermöglicht, das Hilfe für die Traumabewältigung gibt und außerdem schöne Auszeiten schafft“, erklärt Andrea Thon. Während der Adventszeit werde es daher verschiedene Möglichkeiten geben, die kleinen Spendenboxen der Aktion zu füllen.

Hilfsaktion geht noch bis in den Januar hinein

Nicht nur mit dem Verkauf von selbst gepresstem Apfelsaft, sondern auch mit Liedern brachten sich die Schülerinnen und Schüler aus dem hessischen Wanfried im Auftaktgottesdienst ein. Auch für diese Unterstützung bedankt sich die Vivere-Gemeinschaft ganz herzlich. Ebenso geht ein Dankeschön an alle die Frauen und Männer, die Dinge für den Basar zur Verfügung gestellt haben.

Nach dem Gottesdienst auf dem Hülfensberg waren dann alle eingeladen, noch etwas zu verweilen, bei einem Glühwein miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über die Hilfsaktion auszutauschen. Genutzt wurde außerdem gleich die Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Denn gegen Spenden konnten beispielsweise Plätzchen, Adventsgestecke oder selbst gestrickte Socken erworben werden. „Wir konnten uns bereits über eine Summe von 850 Euro nach der Auftaktveranstaltung freuen“, sagt Andrea Thon, die hofft, dass im Laufe der Aktion noch einiges an Geld dazu kommt.

Gespendet werden kann noch bis zum 21. Januar kommenden Jahres. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.vivere-leben.de