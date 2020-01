Eichsfelder Imker berichtet, wie er äthiopische Kollegen unterstützt

Traditionell zum Jahresanfang kommen die Mitglieder des Indienpatenschaftskreises Kirchworbis zur Weihnachtsfeier zusammen. Freitagabend trafen sich zahlreiche Frauen und Männer zu Beginn in der Martinskirche, um mit Pfarrer Hubert Müller und Kaplan Johannes Kienemund einen Gottesdienst zu feiern. Musikalisch umrahmt wurde er von der Band „Heavens Gate“.

Dann ging es ins Gemeindehaus. Dort begrüßte der Vorsitzende Reinhard Salzmann die knapp 70 Gäste aus dem Eichsfeld, Nordhausen und Hessen und bedankte sich, dass die Mitglieder auch 2019 dem Kreis die Treue hielten. Vor über 15 Jahren weitete der Indienpatenschaftskreis seine Aktivitäten auf Äthiopien aus. Salzmann lud nun Erich Töpfer aus Helmsdorf für einen Vortrag ein. Der Imker war öfter in Äthiopien und übernahm im Rahmen eines Projektes eine Patenschaft. Er ist Mitglied im Verband „Imker für Imker in Äthiopien“, in dem Bienenzüchter zusammenarbeiten. In dem Projekt sind viele deutsche Imker Paten ihrer äthiopischen Kollegen und übernehmen die Erstausstattung, indem sie den Aufbau der Bienenbeuten, also der Bienenbehausungen, finanzieren. Dabei gehe es in erster Linie darum, Frauen finanziell zu unterstützen. Die Bienenzüchterinnen studierten mehrheitlich Biologie und Landwirtschaft, seien wissbegierig und beim Aufbau der Bienenbeuten mit Elan dabei, so Töpfer. Bienen seien heilige Tiere in Äthiopien.

Honig, so Töpfer, sei ein wichtiges Wirtschaftsgut. Die traditionelle Imkerei, und somit die Bienenhaltung, finde in Röhren, die in die Bäume gehangen werden, statt. Um an den Honig zu kommen, müsse das Bienenvolk entfernt und könne nicht wieder in die Röhren eingebracht werden. „Wir wollen eine nachhaltige Imkerei etablieren. Aus diesem Grund bauen wir dort Holzbienenkästen, sogenannte Magazinbeuten, wie wir sie aus Deutschland kennen. So können die Bienen in der Beute verbleiben.“ Töpfer war mit seiner Ausrüstung in das Land gereist und hatte im Rahmen der Kooperative mit drei Studentinnen für 14 Bienenvölker Beuten gefertigt. Außerdem sprach er im Vortrag „Äthiopien – Ein Land vor unserer Zeit und ein etwas anderes Bibelland“ über die Sehenswürdigkeiten.

„Ich bin seit 20 Jahren im Indienpatenschaftskreis. Wir pflegen gute Kontakte. Hier erfährt man, wo genau und wie Hilfe ankommt. Es gibt immer Rückmeldungen und Informationen über den Stand der Projekte“, sagte Evelyn Degenhardt aus Schachtebich. Kerstin Rüppel aus Arenshausen ist seit vier Jahren Mitglied. „Mir ist es eine Herzenssache, etwas von dem abzugeben, was ich habe. Bei solch einem Projekt wie dem Indienpatenschaftskreis kann man außerordentlich sinnvolle Hilfe leisten“, sagte sie. Der Patenschaftskreis feiert 2020 sein 25-jähriges Bestehen.