Eichsfelder in den USA: „Ich hoffe, es war ein Weckruf“

Uder/Austin. Robert Kaufhold ist gebürtig aus Uder im Eichsfeld und lebt seit 2017 in Austin, Texas. Er hat dort im Fernsehen mitverfolgt, was sich am Mittwoch am Capitol in Washington abgespielt hat. „Ich hätte niemals erwartet, Bilder wie diese in den USA zu sehen“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Er sei sich mit vielen Menschen einig, auch in den Staaten, dass die Protestler, die das Capitol stürmten, nicht die Mehrheit der US-Bürger repräsentieren. „Ganz klar sind sie nicht das Volk. They are clearly not ,We the people‘“, bringt er es auch auf Englisch auf den Punkt.

Er nennt es ein gewalttätiges Vorgehen einer Minderheit von Extremisten, die die Ergebnisse einer fairen und freien Wahl nicht anerkennen wollen. „Aber die Menschen und die demokratischen Institutionen der USA sind weiter stark und haben bereits ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen“, ist er fest überzeugt. Er führe sich lieber die zunehmende Beteiligung und das Interesse an politischen Prozessen der Bevölkerung vor Augen, die er in den USA erlebt habe, seit er im September 2017 dort hingezogen sei.

„Ich hoffe, das war ein Weckruf für alle demokratischen Kräfte in den Vereinigten Staaten und rund um den Erdball.“ Jetzt, mehr denn je, sei Einheit notwendig, um gegen die Gefährdung der Demokratie und einer freien Gesellschaft anzukämpfen. „Das wird nicht einfach, aber das ist Demokratie nie.“ Auch in der texanischen Hauptstadt Austin hätte es, so Robert Kaufhold, zeitgleich zu Washington Proteste von Trump-Anhängern gegeben.