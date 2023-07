Eichsfelder Johannes Vimalavong über Musik, seine neue Heimat Berlin und über Food-Trends

Bad Sooden-Allendorf. Der Eichsfelder DJ Johannes Vimalavong ist ein Teil von „VIZE“. Mittlerweile lebt er in Berlin. Am Freitag kommt er für einen Auftritt in die Heimat zurück.

Die Songs laufen im Radio und in den Clubs hoch und runter, zusammengearbeitet wird mit Acts wie Rea Garvey, Capital Bra, Tokio Hotel und vielen mehr. Seit 2019 ist Johannes Vimalavong ein Teil von „VIZE“. Mittlerweile legt der DJ aus Küllstedt auf der ganzen Welt auf und uns stand er Rede und Antwort.

Sie sind dieses Jahr beim Sound-Garten Open Air dabei. Das Team betont immer, dass es etwas ganz Besonderes ist, da Sie quasi schon bei der Geburtsstunde des Open Airs im Jahr 2020 und auch 2021 mit dabei waren. Geht es Ihnen genauso, besonders weil Bad Sooden-Allendorf auch so nah an Ihrer Heimat Küllstedt liegt?

Auf jeden Fall. Ich bin in meiner Jugend schon viel in Hessen und auch rund um Bad Sooden-Allendorf unterwegs gewesen. Da kennt man die Region natürlich – und auch das Team von Hessensound begleitet mich schon sehr lange. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir zusammenarbeiten können. Dazu kommt dann natürlich, dass das Sound-Garten Open Air von Anfang an einen ganz eigenen und anderen Vibe hatte. Besonders mein Auftritt 2021 ist mir im Gedächtnis geblieben. Wir DJs sind ja eher die Club-Atmosphäre gewohnt, aber auf dem Open Air war’s wirklich wie auf einem Konzert, mit Menschen, die lauthals mitgesungen haben und so viel mehr – das Gefühl kann man gar nicht beschreiben.

Sie kommen aus der Region, leben aber mittlerweile in Berlin. Warum haben Sie sich für einen Umzug entschieden?

Grundsätzlich ist in Berlin einfach mehr los als hier und besonders, wenn man Kontakte in der Musikszene knüpfen möchte, ist Berlin der Place to be. Die Hauptstadt bietet einem als Künstler alles, was man braucht, um die verschiedensten Menschen und Kulturen kennenzulernen.

Was muss man denn in Berlin unbedingt mal gemacht haben, was vielleicht nicht in den klassischen Touri-Guides steht?

Oh, da gibt es super viel. Wenn ich mit Freunden über Berlin rede, dann haben viele erstmal nur das Bild von einer dreckigen Großstadt im Kopf – aber davon ist Berlin so weit entfernt. Besonders das Kiez-Feeling in Kreuzberg oder Friedrichshain lässt einen auch gerne mal vergessen, dass man hier in der Hauptstadt von Deutschland ist. Diese kleinen Gassen und Straßen muss man sich einfach mal in Ruhe angesehen haben.

Noch eine letzte Frage zu Berlin: In der Stadt kann man jeden Food-Trend, den es gibt, probieren. Was ist Ihr liebster Food-Trend?

Puh, das fragen Sie jetzt einen Menschen, der sehr gerne isst. Das kulinarische Angebot ist natürlich riesig. Wenn man sich etwas bestellen möchte, dann ist das ein bisschen wie bei Netflix. Wenn man so viel Auswahl hat, dass man gar nicht weiß, was man denn nun schauen soll – nur eben mit Essen. Sushi mag ich sehr gerne, aber auch die laotische Küche, da mein Vater aus Laos stammt. Wenn ich etwas empfehlen müsste, wäre es deswegen das Restaurant „Hangmee“. Da bekommt man auf alle Fälle richtig gutes asiatisches Essen.

Da das Menü jetzt geklärt ist, kümmern wir uns mal, um die wirklich wichtigen Dinge: die Musik. Wie sind Sie denn eigentlich DJ geworden?

Angefangen hat das alles in Küllstedt. Ich liebe meine Heimat, aber richtig viel los, war damals für die Jugend nicht. Ich wollte meine Freunde zusammenbringen und am besten ging das eben mit guten Partys und guter Musik. Von da hat dann alles seinen Lauf genommen.

Wie entsteht der unverwechselbare VIZE-Sound, der ja aus unglaublich viel positiver Energie besteht?

Jeder Künstler ist auf der Suche nach seinem ganz eigenen Sound, um aus der Masse herauszustechen und niemanden nachzumachen. Das dauert natürlich ein paar Jahre. Mittlerweile macht’s bei uns aber tatsächlich der Vibe – und oft entstehen die Songs in ganz unerwarteten Momenten. Bei „Paradise“ zum Beispiel war der Song eigentlich schon fertig, als wir durch Zufall in einer Studioküche auf Capital Bra getroffen sind. Wir kamen ins Gespräch, haben ihm das Demo vorgespielt und fünf Minuten später war sein Part geschrieben. Genau diesen Vibe wollen wir transportieren.

Für angesagte Beats und Musik-Trends ist man in Berlin ja genau richtig. Bleibt Ihnen denn überhaupt Zeit, die Berliner Club-Szene zu genießen?

Auf jeden Fall. Ich war gerade erst im KitKat, kann man nur empfehlen. In Berlin gibt’s in der Club-Szene so viel zu erleben, und ich bin da definitiv auch unterwegs.

Ich stelle mir das so vor, dass Sie als DJ oft sehr spät in der Nacht oder bis früh in den Morgen rein arbeiten? Sind Sie eine Nachteule, fällt es Ihnen leicht, nachts zu arbeiten?

Puh, das kann ich gar nicht mehr so genau beantworten. Ich bin eigentlich 24/7 unterwegs und das in den verschiedensten Ländern. Da kommt der Rhythmus schon alleine dank des Jetlags ganz durcheinander. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich eine Nachteule bin. Ich habe einen verrückten Job, den ich liebe und für den ich Gas gebe, um mir meinen Traum zu erfüllen.

Was alles bringen Sie bei Ihren Auftritt so nah an der Heimat in Bad Sooden-Allendorf mit?

Ich bringe schon sehr gerne etwas aus Berlin mit in die Heimat – gute oder exotische Kaffeebohnen stehen dabei auf jeden Fall hoch im Kurs.

Man merkt Ihnen an, dass Sie immer gern in Ihre Heimatregion zurückkehren. Können Sie sich denn vorstellen, irgendwann einmal wieder „auf’s Land“ zu ziehen?

Ich meine, sag niemals nie, aber richtig Gedanken habe ich mir darüber noch nicht gemacht und für mich geht’s bei Zuhause auch eher um ein Gefühl als um den Ort. Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann mal wieder dahin zu ziehen, wo es ein bisschen ruhiger ist als in Berlin. Aber auch auswandern würde ich nicht ausschließen. Was mir immer schon wichtig war, ist die Natur. Ich habe da noch so ein kleines Bonsai-Bäume-Hobby, das lässt sich an einem Ort mit viel Grün natürlich viel besser umsetzen.

Gibt es auf der Tour irgendwelche Rituale, die Sie immer einhalten?

Ich würde es jetzt nicht direkt ein Ritual nennen, aber vor einem Auftritt bin ich schon sehr fokussiert und brauche vielleicht auch mal ein paar Minuten für mich. Aufgeregt bin ich eigentlich nicht, aber ein bisschen Anspannung ist schon da. Ich will ja schließlich die bestmögliche Show abliefern.

Wer VIZE live erleben möchte, der kann Tickets für die Sunset Club Night beim SoundGarten Open Air am Freitag, 21. Juli unter www.sound-garten.de online bestellen oder in den Tourist-Informationen in Heiligenstadt, Bad Sooden-Allendorf, Eschwege oder an der Abendkasse erwerben.