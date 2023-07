Eichsfelder Jugendliche können sich auf die Spuren der Luchse begeben

Eichsfeld. Eichsfelder Jugendliche können sich noch für das Luchscamp im Harz anmelden. Es gibt bei diesem viele Eindrücke in das Leben der Luchse.

Ein Abenteuer der besonderen Art können Jugendliche ab 13 Jahren mit der Naturschutzjugend Thüringen erleben. Vom 7. bis 11. August wird zu einem Luchscamp in den Nationalpark Harz eingeladen.

Auf Entdeckungstouren lernen die Jugendlichen Spuren lesen und den Lebensraum der Luchse kennen. Wanderungen zum Brocken und durch das Torfhausmoor vermitteln einen Eindruck vom Lebensraum der Raubtiere.

Es wird das Luchsgehege in Bad Harzburg besichtigt, das Brockenhaus besucht und am Lagerfeuer gesessen. Luchsexperte Silvester Tamás gibt Einblicke in seine Arbeit für den Schutz des gefährdeten Beutegreifers. Untergebracht ist die Gruppe in der Jugendherberge Torfhaus.

Eine Anmeldung für das Camp ist bis zum 16. Juli im Internet auf www.naju-thueringen.de möglich.