Eichsfelder Jugendwehren machen auf Probleme aufmerksam

Haynrode. Beim Delegiertentag in Haynrode kritisiert der Eichsfelder Kreisjugendfeuerwehrwart, dass vier Fachberater noch immer nicht ernannt wurden. Gewählt wird zudem ein neuer Kreisjugendfeuerwehrvorstand.

Die Kreisjugendfeuerwehr Eichsfeld veranstaltete am Freitagabend ihren diesjährigen Kreisdelegiertentag in der Salzbornhalle von Haynrode. Aufgrund der relativ geringen Teilnahme war dieser erst in der zweiten Sitzung beschlussfähig. Von den 101 Jugendwehren des Landkreises hatten sich aber 76 Delegierte, die 39 Jugendwehren vertraten, versammelt.

Diese begrüßte Kreisjugendwart Philipp Beck ebenso herzlich wie die Ehrengäste, darunter der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart Daniel Hörschelmann, der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Helmut Möller, Kreisbrandmeister Silvio Lobing, der Bürgermeister von Haynrode Andreas Heiroth sowie das Ehrenmitglied Hermann-Josef Kahlmeyer.

Durch die Versammlung führte Vorstandsmitglied Florian Möller. In seinem Jahresbericht, der sich den Formalitäten anschloss, beleuchtete Beck ausführlich die aktuelle Situation der Kreisjugendfeuerwehr Eichsfeld. Diese sei mit 1630 Mitgliedern im Alter von sechs bis 18 Jahren, davon 1026 Jungen und 604 Mädchen, in Thüringen mit Abstand am stärksten vertreten. Und auch die im letzten Jahr erfolgte Übernahme von 214 Mitgliedern in die aktiven Einsatzabteilungen konnte Beck, sichtlich erfreut, verkünden.

Keine flächendeckende Brandschutzerziehung

Um diese positive Bilanz, mit der ja letztlich eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllt werde, weiter fortführen zu können, seien gute finanzielle Rahmenbedingungen wichtig. Leider, so führte Beck weiter aus, seien die aber nicht überall gegeben. In diesem Sinne ermunterte er die Delegierten in ihren jeweiligen Heimatorten das Gespräch mit den Verantwortlichen zu suchen und gezielt zu hinterfragen, zumal ja durch die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren ohnehin eine Kostenersparnis erzielt werde.

Auch auf die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen ging Beck ausführlich ein. Neben der Sensibilisierung für dieses Thema an sich, spiele diese nicht zuletzt auch bei der Nachwuchsgewinnung eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund konstatierte er bedauernd, dass die vom Landkreis vor rund zwei Jahren zugesagte Ernennung von vier Fachberatern immer noch nicht erfolgt sei. Die Probleme rund um die Brandschutzerziehung griff auch die zuständige Fachbereichsleiterin Christina Wehr auf.

Im Rahmen der Auswertung eines Konzepts für Grundschulen stellte sie ebenfalls bedauernd fest, dass dieses nicht flächendeckend umgesetzt wird. Und das, obwohl in den Grundschulen die Versorgung mit kindgerecht informierenden Begleitheften, die all zu oft leider in den Schulkellern verstauben würden, sichergestellt sei. Im Gespräch beklagte die 27-Jährige aus Lutter, die seit 16 Jahren in der Feuerwehr aktiv ist und jährlich mehrere Schulprojekte leitet, zudem das Fehlen einer entsprechenden hauptamtlichen Stelle im Landkreis.

Nach der Entlastung des Kreisjugendfeuerwehrvorstandes stand dessen Neuwahl, die von Silvio Lobing, Helmut Möller und Herrmann Josef Kahlmeyer geleitet wurde, auf dem Programm. Dabei wurde Philipp Beck erneut zum Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt. Der 40-jährige Floriansjünger wird das Amt nach zwei Amtsperioden nun für weitere vier Jahre ausüben. Vertreten wird er, wie gehabt, von Josef Döring und Florian Möller. Auch Alexander Burreh und Christina Wehr werden weiterhin für Wettbewerbe beziehungsweise die Brandschutzerziehung zuständig sein.

Mit Pauline Böning, die sich künftig um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, und Laura Trümper, die zur Kreisjugendsprecherin gewählt wurde und Rebecca Fiedler ablöste, konnte Beck auch zwei neue Vorstandsmitglieder begrüßen. Sie alle freuten sich über Geschenke, Blumen und herzliche Dankesworte.

Mit Lob und Dank sparten auch die Ehrengäste in ihren Grußworten nicht. Anschließend warb Alexander Gunkel aus Rengelrode für die Gründung eines Kreisjugendforums. Im Rahmen seines Schlusswortes ermunterte Beck, der selbst auch als aktives Einsatzmitglied und Jugendwart in Silberhausen agiert, die Delegierten noch verstärkter auf den Erwerb der Leistungsspange hinzuarbeiten. Mit den lobenden Worten: „Ich bin sehr stolz auf eure Arbeit“ und der abschließenden Zusage der Unterstützung bei den anstehenden Aufgaben endete die Versammlung.