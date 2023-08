Eichsfelder Kameraden trauern um verdienten Kollegen

Eichsfeld. Nachruf: Helmut Rheinländer ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Er hat nach der Wende das Eichsfelder Feuerwehrwesen mit aufgebaut.

Der Kreisfeuerwehrverband Eichsfeld trauert. Am 5. Juli verstarb im Alter von 81 Jahren der Ehrenvorsitzende Helmut Rheinländer aus Heiligenstadt. Über 60 Jahre war er Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr und darüber hinaus bis 1991 zusätzlich in der Wehrführung der damaligen Betriebsfeuerwehr des Kombinats Solidor in Heiligenstadt. Auch war er in der politischen Wende 1989/1990 maßgeblich an der Neugründung des Kreisfeuerwehrverbandes Heiligenstadt beteiligt. Bis 1994 war er Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Heiligenstadt. Nach der Fusion der Verbände Worbis und Heiligenstadt 1994 war er bis 1999 Vizechef des neuen Eichsfelder Verbandes.

Als Ehrenvorsitzender nahm er noch viele Jahre an Veranstaltungen des Feuerwehrwesens teil. So organisierte er bis 2013 die Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen. Ein besonderes Anliegen war ihm die freundschaftliche Verbindung zu den Nachbarverbänden in Hessen und Niedersachsen und zum Kreisfeuerwehrverband Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz. „In den Stunden des Abschieds und der Trauer gilt unsere ganze Anteilnahme der Familie, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es vom Kreisfeuerwehrverband.