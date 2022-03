Eichsfelder Kennzeichen tauchen bei Einbruch in Sachsen-Anhalt auf

Eichsfeld. Täter flüchten nach missglückter Tat in Wolmirstedt mit einem schwarzen Audi, dessen Eichsfelder Kennzeichen gestohlen waren.

Mit einem länderübergreifenden Fall hat es die Landespolizei Nordhausen zu tun bekommen. Sie erreichte ein Amtshilfeersuchen aus Sachsen-Anhalt. In Wolmirstedt im Landkreis Börde ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr von bislang unbekannten Tätern versucht worden, in einen Supermarkt einzubrechen. Sie wurden gestört und flüchteten laut Aufzeichnungen einer Videokamera nahe des Objektes mit einem schwarzen Audi mit Eichsfelder Kennzeichnen. Bei der Überprüfung durch die Nordthüringer Polizisten ergab sich, dass diese Kennzeichen am Mittwochabend von einem BMW im Eichsfeld gestohlen wurden. Der Besitzer hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt.