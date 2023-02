Eichsfelder Kinder dürfen stolz auf Sammelergebnis sein

Elf Kinder und drei Helfer waren in Rohrberg unterwegs.

Eichsfeld. In den Eichsfelder Dörfern und Städten ist die Spendenbereitschaft groß. Viele tausend Euro kommen bei Sternsingeraktion zusammen.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautete das Motto der 65. Sternsingeraktion. Dieses Jahr wurde der Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt gerückt und auf Mädchen und Jungen aufmerksam gemacht, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Wie im ganzen Land waren auch im Eichsfeld Sternsinger unterwegs. Sie sammelten Spenden und brachten den Segen in die Häuser.

In Bodenrode zogen 28 Kinder und Jugendliche los. Für die Mädchen und Jungen in Indonesien und der Welt sammelten sie 1745,55 Euro. Sie hinterließen auf den Türrahmen zudem wieder die Zeichen C+M+B. Die Botschaft lautet: Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus.

Beuren beteiligte sich ebenfalls an der Aktion. Die 32 Sternsinger konnten am Ende auf 5137,51 Euro verweisen. In Kallmerode engagierten sich 30 junge Sternsinger sowie sieben Helfer. Sie durften sich über ein Ergebnis von 3038,38 Euro freuen.

Wieder auf den Weg machten sich in kleinen Gruppen auch die Sternsinger von St. Gerhard in Heiligenstadt, um den Menschen die Freude und den Segen der Weihnacht nach Hause zu bringen. Sie, wie alle anderen, bedanken sich bei denen, die ihre Türen öffneten, spendeten und einen Beitrag leisteten, die Not von Kindern zu lindern.

43 Kinder und Jugendliche zogen durch Steinbach und sammelten 2029,50 Euro. Nach zweijähriger Coronapause fand die Sternsingeraktion auch in Brehme wie gewohnt statt. Nach dem vom Gemeindereferenten geleiteten Aussendungsgottesdienst freuten die über 40 Mädchen und Jungen über 3387,45 Euro. Auch viele Geisleder bewiesen ein großes Herz. Dort belief sich die Spendensumme auf 2986,47 Euro.

Den kleinen Königen habe die Sternsingeraktion ein tolles Gemeinschaftsgefühl beschert. Die 24 Kinder wurden von Eltern und Großeltern unterstützt.

In Weißenborn-Lüderode brachten es die 45 Kinder und Jugendlichen auf ein Spendenergebnis von 4986,96 Euro. In Jützenbach sammelten die 15 Sternsinger 1987 Euro. Derweil konnten die Schönhagener auf 632,65 Euro verweisen. In Rohrberg waren es 865 Euro, auf die die elf Kinder und drei Helfer stolz sind.

In Eichstruth kamen 330 Euro für die Sternsingeraktion zusammen. Dass für Wingerode 6660 Euro zu Buche schlagen, freut die dortigen 55 Kinder. Und auch in Silberhausen wurde für Kinder Not gesammelt.