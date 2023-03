Eichsfelder Kinder hören, wie man mit Fleiß und Willen zum Erfolg kommt

Sebastian Grimm über die Begegnung mit einem erfolgreichen Springreiter in Uder. Takashi Haase machte im Eichsfeld Station und erzählte, wie es ihm erging.

Nicht nur für den Reiternachwuchs des Vereins St. Martin Uder/Heiligenstadt war es am Wochenende eine besondere Begegnung. Auch für deren Eltern und mich. Nach dem Training nahm sich Takashi Haase, der selbst schon bedeutende Championate gewonnen hat, die Zeit und erzählte aus seinem Leben.

Neben Fragen zum Reitsport wollte man wissen, wie er zum Reiten gekommen ist. Ganz unverhohlen erzählte Haase über sein Leben. So erfuhren wir, dass er sportlich nicht begabt gewesen sei. Sein Bruder hingegen konnte auf Anhieb alles: Tennis, Fußball und Reiten.

Doch sein Vater wollte immer, dass Takashi auch etwas macht. Auf den Heimaturlauben in Deutschland, Familie Haase lebte viele Jahre in Japan, sei seinem Vater dann die Idee gekommen, dass für ihn nur eine Betätigung im Sitzen in Frage kommt. Und so sei er zum Reitsport gekommen und hat Spaß daran gefunden.

Diese Geschichte zeigt einmal mehr, dass man mit Engagement, Fleiß und Willen viel im Leben erreichen kann. Das ein wenig Glück und Talent auch dazu gehört, ließ Haase aber nicht unerwähnt.