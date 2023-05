Eichsfelder Kleingärtner legen Mini-Beete für eine Aktion an

Eichsfeld. Der Lionsclub Worbis-Heiligenstadt/Eichsfeld und der Eichsfelder Kleingartenverband arbeiten bei einer Aktion für die Tafel zusammen. Einige Gärtner planen Minibeete für das Projekt in ihrer Anlage.

„Tafel-Beet“ oder „Tafel-Meter“ – so könnte nach Auskunft des Lionsclubs Worbis-Heiligenstadt/Eichsfeld die Aktion heißen, die im Herbst 2022 unter dem Motto „Große Ernte – Große Hilfe“ erstmals stattgefunden hat. Erfolgreich, wie von Lions-Mitglied Karl-Heinz Wittkowski zu erfahren war.

Mit dem Vorschlag hatte sich der Lionsclub an hiesige Gartenfreunde gewandt und mit Bernd Reinboth gesprochen, Vorsitzender des Eichsfelder Verbandes der Kleingärtner, der die Aktion unterstützt hat. 2023 wolle man erneut zusammenarbeiten.

Hobbygärtner sind im vergangenen Jahr gebeten worden, wenn sie von ihrer Ernte nicht alles selbst verzehren oder verarbeiten können, etwas für eine der beiden Eichsfelder Tafeln in Heiligenstadt oder Leinefelde zu spenden. Sehr erfreut darüber waren Dorothea Fischer, Leiterin der Tafeln, und ihre beiden Teams. Allerdings hörten die Initiatoren neben viel Lob auch die Meinung: „Hätten wir das früher gewusst, hätten wir von vornherein einen Teil eines Beetes eigens für die Tafel vorgesehen. Jetzt ist leider nichts mehr übrig.“ Deshalb ergeht die Bitte an alle, die helfen möchten, im Garten gleich ein Mini-Beet für die Tafel mit einzuplanen – und wenn es nur einen Meter Länge aufweist. Ebenso willkommen ist, was auf Obstbäumen gedeiht.

Verständlich sei, dass aus Kostengründen keine Einzelabholung erfolgen kann, doch es gibt die Möglichkeit des Sammeltransports. Sollten sich alle Vereinsmitglieder einer Eichsfelder Kleingartenanlage geschlossen für die Mitmachaktion in diesem Jahr entscheiden, kann für die gesamte Anlage ein Termin abgesprochen werden.

Kontakt zu den Tafeln unter Telefon: 03606/619391 oder 03605/513384.